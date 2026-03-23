Un solo sector marca la trayectoria de 10 diputados electos del PLN

De los 17 diputados electos del PLN, 10 están marcados por alguna vinculación con el sector municipal, ya sea en el pasado, como Mangell McLean, o actualmente, donde hay alcaldes, una vicealcaldesa y regidores.

Aunque la propuesta de Álvaro Ramos para los candidatos a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) fue poner nombres diferentes y nuevos liderazgos, alejados de aquellas figuras de antaño y con diversidad de sectores, los currículos de los congresistas electos revelan que un sector tradicional marca la trayectoria del 60% de las nuevas curules liberacionistas.

La Nación analizó las procedencias y experiencia de los 17 congresistas de Liberación Nacional. Del estudio de los currículos, se puede determinar que 10 de los 17 legisladores electos tuvieron algún paso por el sector municipalista, pues han ejercido o siguen ejerciendo actualmente funciones en los gobiernos locales, o bien alguna asesoría.

Entre los diputados electos que vienen de las corporaciones municipales, Iztarú Alfaro es actual regidora del PLN del cantón Central de San José, y Rafael Ángel Vargas, líder comunal de Goicoechea con mucha experiencia en el gobierno local de ese cantón.

Vargas fue regidor en dos periodos (1982-1986), ejecutivo municipal (anterior designación del alcalde) del 87 al 90 y del 94 al 98; luego alcalde dos veces, primero entre 1998 y 2002 y luego entre 2020 y 2023.

Andrea Valverde tiene experiencia como asistente de la Alcaldía de Desamparados entre 2010 y 2012, con la entonces alcaldesa Maureen Fallas.

Los tres congresistas electos de Alajuela también están marcados por su trayectoria municipal. Diana Murillo es la actual vicealcaldesa segunda de San Carlos y Karen Alfaro ocupa actualmente la Alcaldía de San Mateo, además de ser vicepresidenta de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

En el caso de Eder Hernández, ha ejercido como asesor del alcalde del cantón Central, fue consultor para la UNGL y síndico. En este periodo 2024-2028, funge como regidor en el Concejo Municipal de Alajuela.

El municipalismo también marca a los dos congresistas electos por Heredia, pues ambos son hoy alcaldes. Víctor Manuel Hidalgo es el de Santa Bárbara, en su segundo periodo en el cargo; antes ejerció como vicealcalde, entre 2016 y 2020, y es directivo de la UNGL.

Ángela Aguilar también llega como alcaldesa, cargo que ocupa en el cantón central de Heredia. Antes fue vicealcaldesa, entre 2020 y 2022.

Puntarenas tiene su cuota con Norjelens Lobo, actual regidora municipal de Coto Brus.

En el caso de Guanacaste, no hay representantes de los gobiernos locales en la nueva fracción legislativa del PLN, como sí sucede en Limón, cuyo único diputado verdiblanco, Mangell McLean, fue alcalde de Siquirres entre los años 2016 y 2024, es decir, dos periodos seguidos.

El jefe designado de la fracción, Álvaro Ramírez, comentó que, en realidad, los que se dedican a las municipalidades son cuatro, los tres alcaldes y la vicealcaldesa, mientras que quienes son regidores tienen en realidad más nexo con el partido, en la estructura cantonal.

Tres diputados electos del PLN son actualmente alcaldes, y una vicealcaldesa: Víctor Manuel Hidalgo, de Santa Bárbara; Ángela Aguilar, de Heredia centro; Karen Alfaro, de San Mateo, y Diana Murillo, vicealcaldesa de San Carlos. (Archivo LN/La Nación)

Ramírez defendió que para esta fracción se privilegió a personas que no hubieran pasado antes por la diputación, ni que fueran familiares de actuales legisladores o alcaldes, para evitar el nepotismo, de cierta forma.

“Se promovió que no hubiera personas condenadas por actos de corrupción, porque la idea es subir la barra ética y dar espacio a liderazgos nuevos”, dijo el diputado electo, quien indicó que todos ellos tienen trayectoria con las estructuras partidarias.

El futuro jefe parlamentario aseguró que la conformación de la bancada es por diseño, lo que permitió que prácticamente en todas las provincias haya personas menores de 40 años.

Otros sectores con presencia mínima en el PLN

Del sector empresarial viene Álvaro Ramírez, quien incluso fue director de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), entre 1996 y 1998.

Él aseguró que Andrea Valverde e Iztarú Alfaro también tienen trayectoria empresarial, la primera con una empresa familiar y Alfaro con su padre, el exdiputado Óscar Alfaro, y su empresa familiar de transportes.

Tres regidores actuales dejarán sus concejos municipales para ir al plenario: Iztarú Alfaro, de San José; Eder Hernández, de Alajuela, y Norjelens Lobo, de Coto Brus. (Archivo LN/La Nación)

En tanto, del cooperativismo solo hay dos representantes en la nueva bancada del PLN, que son Jesús Antonio Calderón, de Puntarenas, y Ronald Campos Villegas, de Guanacaste.

Calderón fue parte del Directorio Nacional del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y presidente del Movimiento Provincial Cooperativo del PLN en Puntarenas, mientras que Ronald Campos fue vicepresidente del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R. L.).

Hay una diputación que viene del sindicalismo, donde no solo ha sido integrante, sino líder de una organización de trabajadores. Se trata de Janice Sandí, la congresista por Cartago, médica de profesión que preside la Unión Médica Nacional, sindicato de los profesionales en Medicina costarricenses.

De igual manera, uno de los nuevos parlamentarios llega a la diputación con experiencia en seguridad: Marco Badilla, abogado con 20 años de experiencia en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), así como en la Dirección de Migración y Extranjería.

Solo uno de los nuevos congresistas cuenta con experiencia relacionado directamente al trabajo de la Asamblea Legislativa, el politólogo Salvador Padilla, asesor parlamentario por 10 años.

El caso de Karol Matamoros, diputada electa por Guanacaste, es particular, pues si bien tuvo un breve paso por la política municipal, como candidata a regidora suplente en 2016, no tiene relación con ese sector en su currículum y su experiencia ha sido como profesional en el hospital de Liberia, como microbióloga y máster en Salud Pública.

El analista político Daniel Calvo aseguró que la predominancia de experiencia municipal retrata bien en lo que se ha convertido el PLN, un partido de vocación municipal y con una cuota legislativa.

“Habla de una mayor municipalización de la Asamblea, que se viene dando desde hace varias administraciones, y nos ha deparado mayor localismo de los diputados, centrados en proyectos municipales y donde las preocupaciones nacionales no necesariamente son las más importantes”, dijo.

Para Calvo, esa característica también refleja que la renovación del PLN no necesariamente son caras del todo nuevas, “algo que también quedará en evidencia con los diputados que quieren quedarse de asesores”.