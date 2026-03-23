Política

Un solo sector marca la trayectoria de 10 diputados electos del PLN

59% de los nuevos congresistas de Liberación han trabajado para gobiernos locales; poco peso de cooperativismo, educación y empresarios en la futura fracción.

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Por Aarón Sequeira
Los diputados electos del Partido Liberación Nacional se reunieron con el excandidato presidencial Álvaro Ramos el 4 de febrero de 2026.
De los 17 diputados electos del PLN, 10 están marcados por alguna vinculación con el sector municipal, ya sea en el pasado, como Mangell McLean, o actualmente, donde hay alcaldes, una vicealcaldesa y regidores. (Cortesía PLN/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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