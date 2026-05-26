Política

Oficialismo y oposición alcanzan primer consenso en comisión legislativa: Karen Alfaro, del PLN, presidirá Agropecuarios

Además quedaron instaladas las comisiones de Asuntos Jurídicos y Sociales, ambas presididas por diputadas del oficialista Pueblo Soberano

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Por Cristian Mora
Asamblea Legislativa
La diputada Karen Alfaro (PLN) fue electa por unanimidad como presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios tras un acuerdo entre oficialismo y oposición. (Asamblea Legislativa/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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