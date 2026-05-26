Oficialismo y oposición alcanzan primer consenso en comisión legislativa: Karen Alfaro, del PLN, presidirá Agropecuarios

La diputada Karen Alfaro (PLN) fue electa por unanimidad como presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios tras un acuerdo entre oficialismo y oposición.

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios se convirtió este martes en la primera comisión legislativa cuya integración y directorio se definieron mediante un acuerdo entre las fracciones de oposición y el oficialista de Pueblo Soberano (PPSO).

Los nueve diputados que conforman el órgano votaron de forma unánime para elegir a la diputada Karen Tatiana Alfaro Jiménez, del PLN, como presidenta de la comisión, mientras que el oficialista Osvaldo Artavia Carballo quedó como secretario.

Eso último, a pesar de que era el primer órgano en el que el autodenominado bloque democrático tenía mayoría, con cinco diputados: tres del PLN y uno tanto del Frente Amplio como de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Por su parte, el PPSO contaba con cuatro representantes.

La decisión se dio tras una petición del verdiblanco Mangell Mc Lean Villalobos de buscar consenso y convertir a la comisión en el primer órgano legislativo en alcanzar un acuerdo entre oficialismo y oposición.

Diputados del oficialismo y de oposición negociaron durante varios minutos antes de alcanzar un acuerdo para definir el directorio de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. (Asamblea Legislativa/Cortesía)

Durante la sesión, el jefe de la fracción verdiblanca, Álvaro Ramírez, destacó que la iniciativa podría beneficiar directamente al sector agropecuario.

“Si ese espíritu que se manifiesta en este acuerdo que acabamos de alcanzar, logramos traducirlo en el trabajo que esta comisión va a hacer, yo creo que el sector agropecuario será el gran ganador”, afirmó.

Ramírez defendió la postulación de Alfaro señalando que “viene del sector agropecuario”, además de resaltar su experiencia como alcaldesa de San Mateo.

Sobre Artavia, el liberacionista Mangell Mc Lean indicó que han trabajado en conjunto y conoce la capacidad del legislador para concensuar y trabajar para el sector agropecuario.

Los nueve integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios levantaron la mano de forma unánime para respaldar la elección de Karen Alfaro como presidenta del órgano legislativo. (Asamblea Legislativa/Cortesía)

Así quedaron las comisiones de Jurídicos y Sociales

Además de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, este martes también quedaron instaladas las comisiones de Asuntos Jurídicos y Asuntos Sociales, ambas dominadas por el PPSO.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos, la diputada oficialista Marta Esquivel fue electa como presidenta con cinco votos, mientras que Cindy Blanco, también del PPSO, asumió la secretaría.

Ese órgano quedó conformado por cinco diputados oficialistas y cuatro de oposición, lo que permitió al PPSO imponer su mayoría.

Por su parte, en la Comisión de Asuntos Sociales, la diputada Esmeralda Britton, de Pueblo Soberano, fue electa presidenta también con cinco votos.

Durante la sesión, el diputado Edgardo Araya Sibaja propuso que en la secretaría, al igual que ocurrió en Agropecuarios, se buscara un consenso entre oficialismo y oposición para definir el directorio de la comisión.

La liberacionista Karol Matamoros también respaldó la posibilidad de alcanzar un acuerdo; sin embargo, Britton indicó que el PPSO presentaría su propia candidatura.

Finalmente, quedó como secretario de la Comisión de Sociales el diputado oficialista Roberth Barrantes.

Ese órgano también quedó integrado por cinco diputados oficialistas y cuatro de oposición, lo que permitió al PPSO imponer su mayoría.

El PPSO también se dejó las presidencias de las comisiones de Hacendarios, con Nogui Acosta al mando; Económicos, con Stephan Brunner y Juan Manuel Quesada en Gobierno y Administración.

El oficialismo también domina los tres miniplenarios legislativos, presididos por Royner Mora, Marta Esquivel y Stephan Brunner.