Política

Pueblo Soberano arrasa con presidencias de miniplenarios y tres comisiones ordinarias

Exministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue designado como presidente de la Comisión de Hacendarios

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Por Aarón Sequeira
Diputados, comisiones, comisiones plenas, miniplenarios, comisiones ordinarias
Antes de elegirse los directorios de las comisiones plenas, este miércoles, conversaron las jefaturas de fracción del PUSC, Abril Gordienko; PLN, Álvaro Ramírez; subjefatura del FA, María Eugenia Román, y jefe de PPSO, Nogui Acosta. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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