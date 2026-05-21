Pueblo Soberano arrasa con presidencias de miniplenarios y tres comisiones ordinarias

Antes de elegirse los directorios de las comisiones plenas, este miércoles, conversaron las jefaturas de fracción del PUSC, Abril Gordienko; PLN, Álvaro Ramírez; subjefatura del FA, María Eugenia Román, y jefe de PPSO, Nogui Acosta.

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) está arrasando con todos los puestos de los directorios de las comisiones que se han elegido hasta el momento, empezando por las tres comisiones con potestad legislativa plena, o miniplenarios, cuya presidencias se eligieron este miércoles por la noche.

La tendencia sigue este jueves, con la elección de las presidencias de las comisiones permanentes ordinarias, en tres de las cuales ya se eligió su respectivo directorio: Económicos, Gobierno y Administración, y Hacendarios.

En el caso de las comisiones con potestad legislativa plena, que son tres, cada una con 19 integrantes, el partido de gobierno pudo fácilmente ganar las tres presidencias, vicepresidencias, secretarías y prosecretarías, por su superioridad de votos.

Pueblo Soberano ha arrasado con los seis directorios de comisiones elegidos hasta el momento. En la imagen, la presidenta legislativa, Yara Jiménez; Kattya Mora, Nogui Acosta y José Miguel Villalobos. (Asamblea Legislativa/La Nación)

El PPSO tiene 10 integrantes en dos de esos miniplenarios y 11 en otro, frente a 9 u 8 del bloque de la oposición.

En la plena 2, donde el oficialismo tiene 11 integrantes, solo hubo 10, porque Kristel Ward está con licencia de maternidad.

A pesar de su inferioridad en votos, el autodenominado Bloque Democrático, integrado por las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), siempre postuló candidaturas para competir con las oficialistas.

Las comisiones plenas, o miniplenarios, tienen las mismas potestades que el plenario, en cuanto a aprobación de leyes y así quedaron compuestos dichos espacios:

Comisión Plena Primera

Presidencia: Royner Mora Ruiz, exministro del Deporte, Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Vicepresidencia: Zaira Murillo, (PPSO)

Secretaría: Anna Katharina Müller, (PPSO)

Prosecretaría: Daniel Siézar, (PPSO)

Comisión Plena Segunda

Presidencia: Marta Esquivel, exministra de Trabajo y expresidenta de la CCSS, (PPSO)

Vicepresidencia: Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura, (PPSO)

Secretaría: Ariel Mora Fallas, (PPSO)

Prosecretaría: Grethel Ávila, (PPSO)

Nayuribe Guadamuz y Marta Esquivel fueron elegidas como vicepresidenta y presidenta, respectivamente, de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Comisión Plena Tercera

Presidencia: Stephan Brunner Neibig, ex vicepresidente de la República, (PPSO)

Vicepresidencia: María Isabel Camareno, (PPSO)

Secretaría: Kattia Ulate, (PPSO)

Prosecretaría: Wilson Jiménez, (PPSO)

Exministro de Hacienda, presidente de Hacendarios

En el caso de las comisiones permanentes ordinarias, donde se realizó la instalación de las presidencias y secretarías, el PPSO también hizo mesa gallega con el dominio de los directorios, gracias a su mayoría de votos.

En el caso de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, órgano legislativo fundamental donde se tramitan todos los presupuestos de la República, sean ordinarios o extraordinarios, así como los créditos internacionales y proyectos de impuestos, la presidencia quedó en manos del exministro de Hacienda de Rodrigo Chaves y jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta.

Nogui Acosta será el presidente de la Comisión de Hacendarios, con Grethel Ávila (izq.) como secretaria. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Al exministro lo acompaña en la secretaría la alajuelense Grethel Ávila.

En el caso de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Económicos, la presidencia la ganó Stephan Brunner, con Nayuribe Guadamuz en la secretaría. Mientras que Juan Manuel Quesada, expresidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Refinadora Costarricense de Petróleo, ganó la presidencia de la Comisión de Gobierno y Administración, con Kattya Mora Montoya como secretaria.