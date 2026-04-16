Diputado electo Antonio Barzuna responde quién considera que liderará la bancada chavista

El internacionalista Antonio Barzuna Thompson saltó al foco público como representante de los afectados por el cierre de Coopeservidores, pero su carrera política escaló rápidamente: a finales de 2025 fue electo candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por San José en el séptimo lugar y, el pasado 1.º de febrero, fue electo para ese cargo.

En entrevista con Revista Dominical el diputado electo, de 48 años y orígenes libaneses, respondió quién considera que liderará la bancada chavista, la fracción más grande que ha tenido un partido político en más de 40 años. Hasta ahora, la fracción oficialista contó con el marcado comando de la diputada Pilar Cisneros, pero ahora, los 31 legisladores deben elegir quién (o quiénes) tomará el relevo.

Este es un extracto de la entrevista; vea en este enlace la conversación completa. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

Barzuna, junto a otros 30 costarricenses, representará al oficialista Partido Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa por los próximos cuatro años. (JOHN DURAN/John Durán)

— No es fácil coordinar una fracción de 31 personas, mantenerla cohesionada, más en un partido que no ha estado nunca en la Asamblea Legislativa y que, según dijo doña Pilar Cisneros, es un “partido taxi”. ¿Cómo se va a mantener cohesionada la fracción? ¿Hay un líder capaz de hacerlo?

— Todos somos rodriguistas. Considero que don Rodrigo (Chaves) tiene un liderazgo natural sobre toda la fracción y nos une hacer reformas al Estado costarricense para mejorar una serie de temas que hemos venido criticando. A nosotros nos une ese rodriguismo. Vamos a proceder como una fracción unida durante los cuatro años, no le veo inconveniente.

— En la fracción actual es evidente que doña Pilar Cisneros fue una líder muy marcada.

— Doña Pilar y don Rodrigo son referentes para toda la fracción y por supuesto doña Laura Fernández.

— ¿Usted cree que en esta fracción habrá un líder tan marcado como fue doña Pilar?

— Me parece que los liderazgos van a ir surgiendo, pero claro que hay personas con mucha experiencia como doña Marta Esquivel.

— ¿Más de un liderazgo entonces?

— A mí me parece que doña Marta es una persona de mucha experiencia, don Nogui Acosta, doña Yara me parece una persona sumamente capaz que nos va a liderar muy bien en la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez fue el presidente de la Asamblea Legislativa, tiene buena experiencia, es un buen líder... Creo que sí, que vamos a tener bastantes personas con perfiles muy buenos para poder liderar.

— Entonces, ¿ve más de un liderazgo no lo ve centrado en una sola persona?

— Todos somos rodriguistas, hay un líder natural que es don Rodrigo, todos sentimos una admiración hacia don Rodrigo. Me parece que eso ya es una base de arranque importante.

Barzuna recibió su credencial de diputado el pasado 8 de abril en el Tribunal Supremo de Elecciones. (JOHN DURAN/John Durán)

— Usted se definía como liberal en lo económico y conservador en lo social, ¿considera que los otros 30 diputados de la fracción coinciden con usted en esta postura ideológica?

— Sí, sí, sí. Así lo he percibido durante todo este proceso y doña Laura lo ha enfatizado bastante. Somos liberales en lo económico, conservadores en lo social.

— Usted habla mucho de liderazgo natural de don Rodrigo Chaves, ¿Sabe cuál va a ser el cargo o rol que ocupe cuando deje el cargo?

— ¡Ojalá don Rodrigo continúe dentro del gobierno! ¡Ojalá!

— ¿Dónde lo ve usted?

— ¡Donde él quiera! Porque la verdad es que tiene un liderazgo natural que le va a seguir aportando muchísimo al país. Ojalá que continúe.

— ¿A usted le gustaría que él siga en un cargo público?

— Claro que sí. Ojalá don Rodrigo continúe.