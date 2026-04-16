Revista Dominical

Diputado electo Antonio Barzuna responde quién considera que liderará la bancada chavista

Luego de una fracción marcada por el fuerte liderazgo de Pilar Cisneros, los 31 diputados entrantes deberán decidir si una sola persona marca el son, o habrá varios caciques.

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Por Roger Bolaños Vargas

El internacionalista Antonio Barzuna Thompson saltó al foco público como representante de los afectados por el cierre de Coopeservidores, pero su carrera política escaló rápidamente: a finales de 2025 fue electo candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por San José en el séptimo lugar y, el pasado 1.º de febrero, fue electo para ese cargo.








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La entrevista del domingoAntonio BarzunaRevista DominicalPueblo Soberano
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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