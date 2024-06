De chiquita hiperactiva a seleccionada de parkour, porque la vida es un brinquito

Aun cuando no entrena, se imagina cayéndose y golpeándose. Divide sus días entre clases universitarias, tres horas de entrenamiento, tiempo de estudio y visitas adicionales al gimnasio. Así son las jornadas de Kalena Blanco Céspedes, primera mujer seleccionada para representar a Costa Rica en la categoría máster del Abierto Panamericano de Parkour.

Esos entrenamientos dejan todo tipo de heridas, ya que el hogar de este deporte es al aire libre. Se puede entrenar en cualquier lugar, como las gradas de un parque, un bosque o hasta un edificio abandonado. Lo único necesario es un buen par de zapatos, ropa cómoda y pasión por la adrenalina.

Sin embargo, en el campo profesional, como es el caso de Kalena, primero se practican los movimientos y las acrobacias en un espacio con equipo de seguridad; luego, se llevan a las calles. Siempre surgen golpes en el camino, porque el parkour se trata de impulsarse de la baranda de un pasamanos para aterrizar en un backflip (vuelta en el aire hacia atrás), subir paredes, caminar de manos, saltar de un muro a otro y hasta correr por los techos de las casas como si fueran una versión realista del Hombre Araña.

Así nace el parkour, un deporte que depende de la capacidad física y destreza de los llamados traceurs, quienes deben completar un recorrido sin ningún tipo de ayuda. También deben hacer su rutina de la manera más fluida posible, similar a si tuvieran que convencer al público de que las acrobacias son igual de fáciles que contar hasta tres.

Perfeccionar las técnicas del parkour en el ámbito competitivo requiere de dedicación. Por eso, ella siempre se imagina practicando un mismo movimiento una y otra vez, sin importar que esté en su hogar descansando o a punto de brincar desde un bloque de dos metros de altura. Aunque solo lleva siete meses practicando este deporte, ha trabajado incansablemente para levantarse después de cada caída y poner en el alto la bandera del país.

Esta joven de 21 años dedica su vida a ejercitarse. En una entrevista con La Nación, contó que desde pequeña ha tenido una “personalidad hiperactiva”, le encanta hablar y siempre tiene mucha energía, por lo que encontró una manera para canalizar sus fuerzas en los deportes.

Sus primeros pasos como atleta los dio en la gimnasia competitiva. Creció en esta disciplina, que requiere de gran fuerza, flexibilidad y coordinación para conquistar las pruebas de suelo, salto, barras asimétricas y viga desde que tenía dos años.

Luego, cuando tenía 11 años, decidió que era hora de probar otros deportes. Buscó algo que le ofreciera estructura, y encontró el porrismo en una academia cercana a su hogar. La combinación del baile, las acrobacias y la destreza física para montar rutinas en competencias le abrió las puertas para competir dentro y fuera del país.

Para poder seguir entrenando, Blanco se convirtió en entrenadora de porrismo cuando apenas tenía 14 años. Esta responsabilidad la llevó a tener una adolescencia distinta a la de los demás, ya que su rutina diaria consistía en asistir al colegio y dar clases en la academia por las tardes.

Tres años después, tomó la decisión de irse a vivir sola a Nosara, Guanacaste. Dejó las comodidades que conocía y llegó a un lugar desconocido para trabajar como recepcionista, niñera, cuidando animales y limpiando hogares.

El deporte también la encontró en esta provincia. Consiguió otro trabajo en un gimnasio, donde impartía clases de yoga, gimnasia, telas y danza aérea. Dos años después, quiso devolverse a su hogar en San José. Lo que no esperaba es que a la semana de reintegrarse en la capital le ofrecieran una oportunidad que le cambiaría su entorno por completo, otra vez.

Una academia de porrismo en Dinamarca la contactó para que viajara hasta allá y entrenara al equipo Copenhagen Cheerleaders, el club más grande en este ámbito en ese país. Sin pensarlo mucho, tomó la oferta y permaneció en tierras danesas por dos años. Tuvo tan buen desempeño que participó en el Mundial con la selección danesa de porrismo, además de que viajó por Europa en más de una ocasión para competir.

A causa del paso del tiempo y del choque cultural de vivir en otro país por tanto tiempo, la atleta se regresó a Costa Rica, esta vez a la Ciudad de las Flores (Heredia). Llegó apenas hace ocho meses, pero fue ahí donde encontró su pasión por el parkour.

A pesar de que no tiene nacionalidad danesa, Blanco pudo competir en el mundial de porrismo con la selección de Dinamarca en 2022 porque ganó la audición en el proceso de selección. (Ivanna De Lima)

Cuando Kalena volvió a instalarse en el país, no sabía muy bien en qué enfocarse. Pasó de tener un trabajo y una rutina fija en Dinamarca a enfrentar cierta incertidumbre en Costa Rica, por lo que empezó a probar distintos deportes. Entonces, descubrió el parkour.

Primero lo vio como un pasatiempo, que le llamó la atención por su sueño de convertirse en una actriz doble de acción. Después, sus entrenadores notaron su talento y la motivaron para que se preparara para el Abierto Panamericano de Parkour, el cual se realizará del 15 al 16 de junio de 2024 en City Mall, Alajuela.

“Parkour me dio esa estructura, ese horario que ocupaba cuando estaba tan en el aire. Como tenía que cumplir con ciertas horas, me estaba dando ese sistema que quería”, expresó la seleccionada nacional.

A la vez, Kalena decidió iniciar una nueva etapa en su vida. Al estar rodeada de deportistas que enfrentan bloqueos mentales durante sus entrenamientos o que padecen nervios y ansiedad en los preparativos, se dispuso a estudiar psicología. Ahora, además de entrenar a diario de 12 a 3 p. m., cursa un bloque completo de la carrera en la universidad.

Practicar parkour de cualquier manera es difícil, asegura Kalena. Todos los días entrenan su acondicionamiento físico para evitar lesiones y ensayan distintas técnicas de acrobacia para que, cuando las realicen en el exterior, eviten accidentes.

La frustración también juega un papel crucial para estos atletas, quienes pueden sentirse desilusionados cuando un movimiento no sale perfecto a la primera. Sin embargo, se recuerdan que, a pesar de los fracasos, siempre existe la posibilidad de levantarse, aprender y crecer.

“Lo esencial es que no se quede con ese sentimiento de que fallé y soy lo peor, sino más bien como reconocer qué puedo mejorar para que la siguiente vez sea más amena. No es fácil, pero hay que repetirse lo bueno para que no gane el miedo, porque sino se queda pensando en qué va a pasar si caigo así en concreto o si pego con un mueble”.

— Kalena Blanco