Davis Núñez subió en monociclo ‘los cuestones’ de las eólicas de Santa Ana

Cuando no se está preparando para un espectáculo de stand up comedy o para mostrar sus dotes de imitador en la televisión, el humorista Davis Núñez Espinoza —mejor conocido como Davis Comedy— disfruta de su tiempo libre practicando lo que considera un deporte extremo: desplazarse en monociclo eléctrico.

Como su nombre lo indica, este medio de transporte consiste en una sola rueda. Para utilizarlo, Davis debe inclinarse hacia adelante para acelerar y hacia atrás para frenar. Bajo esta lógica, ya ha transitado numerosas carreteras de Costa Rica e incluso se desafió a sí mismo al subir ‘las cuestotas’ para llegar a las torres eólicas, en Santa Ana, mientras se grababa para compartirlo en redes sociales.

Este joven, de 26 años, es un apasionado por la movilidad eléctrica. Hace dos años compró su primer monociclo y hoy ya tiene dos de ellos, mientras que también ha comprado un scooter, una motocicleta y un vehículo de este tipo.

La primera vez que observó un monociclo fue en Francia, cuando se encontraba de viaje en ese país. Un día tomó el metro y notó que un sujeto se subió con el aparato. Esta escena le llamó tanto la atención que decidió bajarse en la misma parada que el hombre y lo siguió con la vista. Quedó sorprendido al notar que simplemente sacó los pedales, se subió al monociclo y salió a toda velocidad por la ciclovía.

Davis Núñez es comediante y ha participado en distintos programas de televisión. Como fanático de los monociclos, contó que su batería puede extenderse hasta por 80 o 100 kilómetros, según el modelo. (Instagram)

Desde entonces, Davis quedó convencido de que quería uno de esos aparatos. Buscó información en Internet por más de un año, debido a que en Costa Rica todavía no son distribuidos, hasta que logró comprar su primer monociclo modelo V5 en la tienda Inmotion, ubicada en Estados Unidos. Eso sí, tuvo que esperar algunos meses para tenerlo en sus manos, ya que el dispositivo llegó vía marítima por las restricciones que impiden transportar sus baterías y motor por avión.

Este primer monociclo le permitía recorrer distancias cortas a velocidades moderadas, por lo que principalmente lo utilizaba para desplazarse desde su casa hasta el supermercado y viceversa. A medida que ganó confianza, aproximadamente a los cinco meses de tenerlo, decidió que quería uno más grande y rápido. Para ello invirtió en un equipo de protección que incluía casco, espinilleras, guantes y botas similares a las que usan los motociclistas.

Una vez que vendió su “monociclo pequeñito”, compró dos modelos más: uno adecuado para calles pavimentadas y otro diseñado para terrenos off-road.

Según explicó Núñez, estos pueden alcanzar velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora, dependiendo de cómo se manejen. Por esa razón, el joven humorista considera que los monociclos son un deporte extremo. Además de ser un medio de transporte diario, le permite realizar acrobacias en las rampas y, puesto a que cada uno pesa entre 40 y 50 kilos, sus piernas terminan exhaustas después de un largo tiempo de uso.

“Es un medio muy chiva y divertido. Sí, es peligroso, no voy a mentir, pero no tanto como la gente piensa. Yo nunca me he caído y eso que hago muchas tonteras. También he hablado con señores mayores de 70 años en otros países que van al trabajo todos los días en el monociclo”, agregó Núñez.

El humorista Davis Núñez busca que los monociclos eléctricos sean regulados en Costa Rica, como sucede en países europeos, para sentirse más seguro en las calles. (Cortesía Davis Núñez)

La aventura de subir a las eólicas con un monociclo

De acuerdo con Davis, las torres eólicas de Santa Ana son un punto de referencia para muchos costarricenses, pues es una de las rutas más empinadas del país. Por ello, decidió experimentar el camino por sí mismo con un monociclo. Aunque nunca había subido la cuesta, ni caminando o en automóvil, esperaba que fuera un desafío.

Para esta aventura, Núñez se hizo acompañar de dos amigos que hicieron el viaje en una motocicleta y un carro eléctrico. Sin embargo, el comediante considera que el trayecto fue sorprendentemente sencillo y no enfrentó ninguna complicación. Cuando publicó el video de su hazaña, se volvió viral. Hasta la fecha, ya ha acumulado más de 10 millones de visualizaciones en Facebook y dos millones en TikTok.

A pesar del logro, sus seguidores le insistieron que repitiera el recorrido, pero esta vez para descenderlo. Cuando finalmente lo hizo, Núñez aseguró que el resultado fue el mismo: “El vehículo se comporta muy bien al subir o bajar. Me parece que es la movilidad del futuro”.

Para el futuro, Davis tiene la intención de seguir explorando más lugares del país con este aparato. Siempre lleva uno en la cajuela del carro por si surge la oportunidad de usarlo, ya sea en un centro comercial o para desplazarse por las congestionadas calles de San José. Además, planea visitar más carreteras empinadas que le recomienden, como algunos tramos en Bajos del Toro, en Sarchí, Alajuela.

“Pienso que es la movilidad del futuro por la facilidad de moverse. Con esto no necesitas estacionamiento, no hay presas, me puedo mover por todas partes mucho más rápido. Si llego a algún restaurante entro con el monociclo, lo pongo debajo de la mesa y no hay peligro que me lo roben”, finalizó el humorista.