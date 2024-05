¡Costa Rica en miniatura! Vea los lugares más bellos del país en una pintura

El volcán Arenal, la zona de los Santos, el Fortín de Heredia, el faro de Puntarenas y hasta una vaca en el techo de una casa son parte de una singular pintura que está arrasando en las redes sociales. La artista a cargo es Yuride Gutiérrez Myrie, quien está elaborando un cuadro en miniatura con 100 de los lugares más bellos en Costa Rica.

Cada una de estas miniaturas tiene una dimensión de 5x5 centímetros, por lo que capturar todos los detalles de un edificio o un paisaje no es sencillo. Aun así, la artista documenta todo el proceso en los videos que comparte tanto en Instagram como en TikTok.

El primer lugar que formó parte del proyecto fue Punta Uva, en Limón, la playa favorita de Yuride. Su intención original era crear 100 videos hasta completar el lienzo, pero la locura en redes sociales la llevó a crear una serie en la que pinta varios destinos en un solo video, mientras que ticos alrededor del mundo le escriben para que incluya sus sitios favoritos en la obra.

Además, la pintora completa los cuadros en un orden específico, ya que tiene una estrategia de composición para mostrar las tonalidades del país: el lienzo inicia con los azules del cielo y del mar, y luego se mueve por los tonos verdes que representan las montañas y la naturaleza.

LEA MÁS: Dan Mora, ilustrador tico que trabaja en DC Comics, es candidato a tres premios Eisner

La meta inicial de Yuride Gutiérrez era alcanzar 20.000 seguidores en sus redes sociales cuando terminara de pintar los 100 lugares de Costa Rica, pero superó esta marca con el primer video y ahora suma más de 33.000 fanáticos. (Alejandro Cubero Vargas)

Desde que colocó el primer trazo en esta pintura, su propósito ha sido conectar con el público costarricense a través de los mini cuadros, los cuales llevan un estilo que combina el realismo con un poco de caricatura. Yuride se mantiene aferrada a la esencia de cada lugar y se toma la libertad de agregarles elementos llamativos como nubes, animales, luces o sombras que los hagan destacar.

“Yo quiero conectar más con la población de Costa Rica. Me gustaría empezar a hacer arte más relacionado con nuestra cultura, específicamente con mi cultura afro, y también con todas las bellezas naturales que tenemos”, comentó la artista.

Para representar a los lugares con la mayor exactitud posible, Yuride busca imágenes de referencia en Internet y se inspira en ellas, o bien, también se traslada a los sitios para pintar en vivo y tener una conexión directa con el entorno, como fue el caso de la pintura de la Basílica de los Ángeles, en Cartago.

Aun con todo este proceso creativo, la artista considera que la mayor dificultad que enfrenta durante el proyecto es grabar el contenido con un trípode. La logística de pintar mientras balancea su teléfono en el dispositivo añade una capa de complejidad, pues debe concentrarse en que ambas cosas queden bien.

Además, aunque ya está acostumbrada a trabajar en cuadros más pequeños, debido a su experiencia realizando retratos en miniatura, no esperaba la respuesta masiva de personas que le escriben por todas sus redes sociales para sugerir lugares específicos. A pesar de que desea incluir cada rincón del país en la pintura, también debe realizar un proceso de selección para añadir los que sean más votados por sus seguidores.

LEA MÁS: ‘El Poró Tico’: La fauna silvestre de Costa Rica a través de cámaras escondidas

Yuride Gutiérrez sigue buscando recomendaciones de lugares para pintar en sus redes sociales @yuridegmyrie. (Yuride Gutiérrez Myrie)

El arte de dedicarse al arte

La pintura siempre ha sido una parte esencial de la vida de Yuride. Desde pequeña pasaba horas dibujando y “flotando con los lápices”, por lo que disfrutaba de participar en festivales de arte cuando estaba en el colegio o en su hogar, ubicado en Jiménez, Limón.

Cuando llegó la hora de decidir su camino en la universidad, comenzó a estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental en el 2019. Sin embargo, su pasión artística la persiguió con el paso de tiempo y, en medio de la pandemia del COVID-19, la hizo cambiar de rumbo.

Un día decidió pintar un tríptico sobre distintas plantas del Caribe y lo publicó en Instagram. Para su sorpresa, un amigo le pidió comprarlo, por lo que este suceso la impulsó a abrirse una cuenta en la plataforma para compartir sus otros diseños bajo el nombre Myrie’s Design. Poco a poco, empezó a recibir más encargos y no dio vuelta atrás: para el 2022 cambió de carrera e inició sus estudios en Ingeniería en Diseño Industrial.

No solo por la recepción que ha tenido este proyecto, sino también por el apoyo que recibido a lo largo de su carrera, el consejo de esta artista para quienes deseen incursionar en el mundo artístico es que lo hagan y aprovechen las herramientas a su alrededor. Eso sí, recomienda mantenerse fiel a su esencia, sin dejarse influir por los juicios y percepciones de los demás.

“Lo chiva del arte es que uno pueda construir mundos ficticios y lograr unificar en una obra cosas que tal vez en la vida real no van a estar juntas o no vamos a lograr verlos en un solo concepto. Entonces es eso, dejar volar la mente y no ser tan duros con nosotros mismos, sino entender nuestro proceso”, finalizó la pintora.