Humorista Davis Núñez hace Uber y con las ganancias lleva comida a habitantes de la calle

El comediante Davis Núñez dejó de lado el humor por unas horas para convertirse en chofer de Uber y de esa forma llevar comida a personas sin hogar en San José.

Esta era una idea que el joven humorista, conocido por ser parte del elenco de La Matraca y por haber formado parte de Tu cara me suena, venía pensando desde hace días y que finalmente materializó la tarde y noche del pasado viernes 22 de julio.

Todo surgió porque el también músico, de 24 años, siempre había querido ser Uber, pero no quería “ser buchón”, pues sabe que hay muchas personas que viven de lo que ganan a diario con la aplicación.

Davis Núñez pudo comprar comida para ocho personas en un día como conductor de Uber. (Instagram)

“Yo tengo un carro eléctrico y un día estaba hablando con un amigo en uno de los cargadores y yo le preguntó: ‘¿será que hay personas haciendo Uber en carros eléctricos?’. Y él me dijo que él era uno de esos y me comenzó a contar muchas experiencias de lo que le ha pasado y lo que la gente le pregunta”, comentó Núñez.

“Días después tenía varios lapsos de tiempo libre y dije hoy voy a hacerlo. Me inscribí en la aplicación y me mandé... Pero yo dije, si es que me gano algo en los viajes de Uber puedo usarlo en una actividad bonita y se me ocurrió que podía llevar comida”, agregó.

Davis comenzó su jornada a eso de las 4 p. m. e hizo unos siete viajes que lo llevaron por San José, Heredia y Alajuela. Al cabo de las 9 p. m. ya tenía poco más de ¢13.000, entonces le agregó ¢2.000 más y un amigo le dio ¢5.000, por lo que al final recaudó ¢20.000, con los que compró hamburguesas y refrescos.

“Muchas veces la gente dice que las personas que están en la calle son drogadictos o que ellos se lo buscaron, pero también son humanos y no podemos ser tan duros. A mí, personalmente, me da mucha tristeza, ellos se sorprendían con el simple hecho de que yo me les acercaba, porque a ellos la gente no les dice ni hola y llegar a darles comida es cambiarles el día. No sabemos cuántas horas tienen sin comer y yo no soporto ver cómo un humano puede estar pasando hambre, es lo que más detesto”, afirma.

Entregar comida a habitantes de la calle no es una experiencia nueva para el comediante, pues afirma que tiene esa costumbre desde hace mucho tiempo y que es una de las cosas que más le gusta hacer. Sin embargo, es enfático al decir: “No es algo que yo tenga que andar publicando”.

En esta ocasión, Davis decidió publicar el video en sus redes sociales pues considera que quizá así pueda impulsar a otras personas a hacer lo mismo.

“Hubo comentarios (en el video) de varias personas que citaron incluso el pasaje bíblico: ‘que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha’'. Yo jamás pensé que el video iba a viralizarse y que lo iba a ver tanta gente. Mis videos generalmente llegan a 1.000 o 2.000 me gusta pero este alcanzó más de 15.000. Yo hice el video porque quería tener la experiencia del Uber y no con el fin de que dijeran: ‘qué bueno es Davis’. Sino para que más personas se contagiaran y se animaran a hacer lo mismo”, asegura.

El artista afirma que, además de la satisfacción de haber entregado siete hamburguesas y siete refrescos en una noche, tuvo clientes muy amenos y particulares a lo largo de la tarde noche.

Davis Núñez tiene 24 años y es presentador, cantante y humorista. Foto: Cortesía.

“Estuvo muy bonito. Varias de las personas me reconocieron y me sorprendió porque yo no siento que soy muy conocido. Sí, tengo un público y demás, pero no creo que sea una cara que todo el mundo conoce. Ellos ese día me decían: ‘yo te he visto en algún lado’. También fue muy graciosa la reacción de la gente al carro eléctrico, un señor me dijo que él se sentía en un avión”, cuenta el Nuñez.

Por ahora, Davis no sabe cuándo volverá a hacer Uber, lo que sí tiene claro es que seguirá llevando comida a quienes lo necesiten.