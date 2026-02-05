Daños en el Teatro Nacional: Organización especializada en patrimonio se pronuncia sobre el caso

Las obras en el Teatro Nacional, que comenzaron en octubre de 2025, produjeron 'daños irreversibles', según el director de Patrimonio.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en Costa Rica, organización especializada en la protección del patrimonio, se pronunció este jueves sobre los “daños irreversibles” causados a las puertas centenarias del Teatro Nacional, confirmados por el director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) y dados a conocer por La Nación.

“Cuando las autoridades son nombradas por criterios políticos y no técnicos, tienden a ignorar las recomendaciones científicas especializadas. Y el daño lo sufre el patrimonio”, escribió la organización en su perfil de Facebook.

Según consta en las imágenes captadas durante tres inspecciones realizadas por la DPC entre noviembre y diciembre de 2025, a las puertas del Teatro Nacional se les aplicó masilla plástica automotriz y un lijado inadecuado, por lo que ahora tienen deformaciones en la moldura y fallas en el cierre.

Las intervenciones en el inmueble patrimonial fueron frenadas parcialmente por un recurso de amparo interpuesto por Diego Meléndez, arquitecto y exdirector de Patrimonio, quien también denunció que las rejas del teatro fueron pintadas de negro brillante y que las sisas de los muros con piedras originales fueron cortadas y ampliadas con una esmeriladora, para luego ser rellenadas con concreto.

Icomos Costa Rica es el capítulo local del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una ONG dedicada al estudio y protección del patrimonio cultural. Es un cuerpo conformado por representantes de áreas profesionales, instituciones y sociedad civil.

Noticia en desarrollo...