Revista Dominical

¿Cuánto quiere apostar Costa Rica por la ciencia que produce? Repasamos el financiamiento de la investigación del país

Costa Rica se sitúa al final de la OCDE en cuanto a países que invierten en investigación. Pero, ¿qué implica esto para el país?

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Por Jorge Arturo Mora
Proyectos científicos de vanguardia para Costa Rica en el Centro Nacional de Alta Tecnología
Sergio Paniagua trabaja con un cañon de electrones, que utiliza precisamente un haz de electrones en lugar de luz para iluminar y magnificar objetos, permitiendo observar detalles a escala atómica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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