El País

Científicos del Tec preparan una nueva generación de implantes de hueso personalizados

Investigadores buscan simular las características y porosidad del hueso y encontrar materiales que se integren mejor o que puedan absorberse; del proyecto también participa la UNA y universidades de Finlandia y Japón

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Investigadores del Tec, nuevos implantes óseos
Investigadores del Tec mostraron los avances del proyecto sobre materiales para implantes óseos. En primera fila aparecen los profesores Teodolito Guillén (izquierda), Miguel Araya y Jorge Cubero. Atrás, los estudiantes Brandon Monge (camisa negra), Alyssa Elizondo y Alejandro García. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Implantes de huesoImplantes óseosInstituto Tecnológico de Costa RicaTEC
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.