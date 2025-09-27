Ellos son los tres estudiantes del Tec que sueñan con cambiar vidas con implantes óseos

Alyssa Elizondo es una de las estudiantes que participa en el proyecto de investigación que busca implantes nuevos. Ella es licenciada en Ingeniería en Materiales y estudiante de la Maestría en Dispositivos Médicos del Tec.

Cada proyecto de investigación no solo tiene a grandes científicos con décadas de experiencia, también se nutre de estudiantes y profesionales jóvenes. Una iniciativa del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) en Cartago que busca probar una nueva generación de implantes óseos más personalizados no es la excepción.

La Nación conversó con tres alumnos que son asistentes de las pesquisas: Alyssa Elizondo Umaña, Alejandro García Jarquín y Brandon Monge.

Tres estudiantes avanzados del TEC son parte del equipo investigador de nuevos materiales en el desarrollo de implantes.

Elizondo es la que más tiempo lleva en el proyecto. Ella sacó su licenciatura en Ingeniería en Materiales y en este momento cursa la Maestría en Dispositivos Médicos.

“Es brindar opciones que en este momento no se tienen. Conozco a un muchacho que se rompió a un tobillo en un accidente de tránsito y le pusieron implantes de acero inoxidable y ya no puede correr como antes. La meta es encontrar soluciones para ellos”, expuso.

García, quien es compañero de Elizondo, comenzó en otro proyecto y después se trasladó a este. Para él es cumplir su sueño de comenzar a trabajar en empresas de dispositivos médicos.

“Yo siempre he sabido que la meta mía es trabajar en una empresa de dispositivos médicos. Con eso en mente estudié ingeniería en materiales. Si bien la carrera es diferente, porque lo que vemos de dispositivos médicos es solo una pincelada y el enfoque es otro, sí era la carrera que me daba la posibilidad de tener ese otro enfoque, más que en cualquier otra carrera”, dijo La Nación.

Este es el equipo completo de investigación. Los estudiantes están de pie atrás: Brandon Monge, Alyssa Elizondo y Alejandro García. Los investigadores y profesores del Tec, Teodolito Guillén, Miguel Araya y Jorge Cubero, recibieron a La Nación y mostraron parte del proceso para llegar a los nuevos implantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Monge, en cambio, tomó un camino académico diferente. Él es estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, una carrera que tiene otros alcances, pero cuyo conocimiento también es necesario.

“Me encargo del diseño y simulación de moldes. Mi carrera no se enfoca para nada en dispositivos médicos. Entonces lo que hice fue buscar por todo el TEC un laboratorio y así conseguí esta asistencia”, destacó.

De esta forma, un proyecto de investigación va más allá de dar esperanza a las personas que requieren reemplazos de cadera o rodilla, o que necesitan un soporte temporal en lo que un hueso se repone de una fractura. También ayudan al desarrollo de nuevos profesionales que buscan abrirse camino en el diseño, elaboración y gestión de dispositivos médicos.