Ellos son los tres estudiantes del Tec que sueñan con cambiar vidas con implantes óseos

Estudiantes de grado y posgrado del Tec son parte de una investigación que une científicos de diferentes áreas de conocimiento y tiene apoyo de universidades internacionales

Por Irene Rodríguez
Investigadores del Tec, nuevos implantes óseos
Alyssa Elizondo es una de las estudiantes que participa en el proyecto de investigación que busca implantes nuevos. Ella es licenciada en Ingeniería en Materiales y estudiante de la Maestría en Dispositivos Médicos del Tec. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

