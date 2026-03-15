Revista Dominical

¿Cuántas veces apaga la alarma cada mañana? Todo lo que debe saber sobre la mala calidad de nuestro sueño

Consejos para dormir mejor, hábitos por cambiar y una llamada de atención: Así podemos atender nuestra crisis del sueño.

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Por Fernando Chaves Espinach
Modelo de cama de 1770 a 1800, en el Metropolitan Museum of Art.
Modelo de cama de 1770 a 1800, en el Metropolitan Museum of Art. (Metropolitan Museum of Art/Metropolitan Museum of Art)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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