¿Cuándo es la Marcha del Orgullo 2026? Pride Costa Rica recuerda detalles del evento

Una vez más, y tras una disputada edición del 2025, se realizará la Marcha de la Diversidad en Costa Rica, una de las más concurridas de la región. La organización Pride Costa Rica (Orgullo Costa Rica) confirmó que la Marcha de la Diversidad 2026 se llevará a cabo el domingo 28 de junio en San José.

La fecha coincide con el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Según informó el colectivo mediante su página de Facebook desde abril, la actividad iniciará a las 12 m. y continuará siendo organizada por la agrupación, que se identificó como la “única responsable de la convocatoria, coordinación y comunicación relacionadas con la marcha”.

Este inicio de junio, también publicaron un mensaje de conmemoración del mes dedicado a la diversidad, junio. “Sentimos orgullo porque existimos. Porque hubo personas que caminaron antes cuando hacerlo significaba arriesgar su trabajo, su familia, su seguridad y, en algunos casos, su propia vida”, publicaron.

“Sentimos orgullo por quienes ya no están, por quienes enfrentaron el rechazo, la violencia y la discriminación, pero nunca dejaron de luchar para que hoy podamos ocupar espacios con mayor libertad, dignidad y esperanza”, continúa el mensaje.

Usualmente la marcha incluye actividades recreativas, música, disfraces y todo tipo de intervenciones callejeras. (Mayela López/Mayela López)

La Marcha de la Diversidad se ha consolidado durante las últimas décadas como uno de los principales espacios de visibilidad para la población LGBTQ+ en Costa Rica. Además de su carácter festivo, la actividad suele funcionar como una plataforma para reivindicaciones relacionadas con derechos humanos, igualdad jurídica, no discriminación y reconocimiento de la diversidad sexual y de género.

La movilización reúne a miles de personas en las calles de San José, incluyendo organizaciones sociales, agrupaciones culturales, empresas, instituciones y ciudadanos que participan de manera independiente.

“Seguimos trabajando con responsabilidad para garantizar un espacio de visibilidad, respeto y convivencia para todas las personas”, indicó la organización en uno de sus mensajes preparatorios.

Los detalles sobre el recorrido, actividades complementarias y medidas logísticas de la edición 2026 serán anunciados por los organizadores.

Organizaciones religiosas que apoyan la diversidad sexual también se unen a la marcha. (Mayela López/Mayela López)

Polémica del Pride 2025

La edición de 2025 estuvo rodeada de polémica luego de que la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, reclasificara el evento de cierre de la Marcha del Orgullo, un concierto en la Plaza de la Democracia, como una actividad exclusiva para mayores de 18 años.

La medida impidió la participación de menores de edad en el concierto programado en la Plaza de la Democracia y fue denunciada por los organizadores como un acto de discriminación y censura.

Posteriormente, la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado contra la decisión y concluyó que la restricción se ajustaba al marco legal vigente, al considerar que buscaba proteger el interés superior de las personas menores de edad.