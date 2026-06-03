Revista Dominical

¿Cuándo es la Marcha del Orgullo 2026? Pride Costa Rica recuerda detalles del evento

Pride Costa Rica anuncia la Marcha del Orgullo del 2025, actividad masiva que conmemora luchas por derechos humanos y celebra la diversidad sexual y de género.

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Por Fernando Chaves Espinach
Pride 2025
Así se vio la Marcha de la Diversidad del 2025. (Mayela López/Mayela López)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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