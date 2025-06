Empezó el Pride 2025: No nos van a encerrar en un closet, la consigna de la marcha de la diversidad

Poco después del mediodía, cientos de personas empezaron a caminar por el amplio paseo Colón para celebrar que “no están dentro de un clóset” y defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Vestidas de colores y de orgullo, decenas y decenas de personas empezaron a unirse en una sola voz, nuevamente, con el sinsabor de lo que consideran fue “una decisión arbitraria” por parte del gobierno de Rodrigo Chaves.

Celebración de la 16ta Marcha del Pride

La fiesta de la diversidad tomó las calles de San José este domingo 29 de junio. El recorrido nació en el paseo Colón. (Foto: Fernanda Matarrita para LN/Foto: Fernanda Matarrita para LN)

Esta vez, consideran que la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz, “los censuró, “al prohibir que personas menores de 18 años participen en la actividad de cierre. Algo nunca ocurrido en los 16 años del desfile, afirmó la organización Pride Costa Rica.

En el 2024, la noche antes de la marcha, el presidente Rodrigo Chaves derogó la declaratoria de interés cultural de la marcha. Se trató de un acto violatorio de derechos fundamentales, según declaró posteriormente la Sala Constitucional.

Sin embargo, este domingo 29 de junio nada opacó la alegría con la que personas solas, grupos de amigos, familias completas con sus mascotas, se ataviaron con brillos y colores para celebrar la libertad de ser ellas y ellos mismos.

Entre cantos, sonrisas y selfies la marcha empezó a avanzar. El sol que al inicio estaba candente poco a poco fue sustituido por las nubes y una brisa fresca abrazó a los caminantes.

Entre ellos Ericka Molina, de 32 años, y su hija Valentina Sneider, de 2, quienes llegaron para apoyar a Henry Molina, hermano y tío que nunca quieren que se sienta solo.

Ericka Molina, de 32 años, y su hija de 2, llegaron para apoyar a su hermano Henry Molina en el Pride 2025 en San José. (Foto: Fernanda Matarrita para LN/Foto: Fernanda Matarrita para LN)

“Traigo a mi hija para que ella vea que todos somos humanos, sin importar nuestros gustos. Nada nos hace menos. Hay que enseñarles a respetar desde pequeños”, comentó Ericka, vecina de Pavas.

La madre y hermana agregó: “Sé que para él ha sido difícil, muchas personas no son aceptadas. Desde que él me lo dijo (que es una persona homosexual) siempre ha contado conmigo y lo amo como es”.

Por su parte Henry Molina resaltó que la familia es importante para el desarrollo del ser humano y que es importante que siempre esté presente.

“Me parece importante que mi sobrina venga para que sepa que hay distintos tiempos de humanidad”, dijo Henry.

Música y shows para todas las personas

Si bien este año se prohibió que personas menores de edad participaran en el evento de cierre, la organización decidió no realizar uno y más bien que los artistas estén ofreciendo sus shows en diferentes puntos del recorrido.

“Efectivamente, no tendremos evento de cierre. Como organización y como comunidad no nos vamos a encerrar, no nos vamos a meter en un lugar blindado para que no nos vean, entonces todo el espectáculo, los artistas y demás estarán durante todo el recorrido”, confirmó a La Nación Dayana Álvarez, presidenta de Pride Costa Rica.

Durante la actividad, funcionarios de la Policía Municipal de San José han estado coordinando el paso de vehículos en sentido norte- sur y viceversa.