“Estaba entrenando para un Ironman (competencia de triatlón de las más importantes del mundo en las largas distancias) y llegó un punto en que no podía entrenar más por el dolor. Me hicieron exámenes y apareció el problema. Me practicaron varias cirugías pero no resultaron, entonces mi vida deportiva se acabó en ese momento. Estuve un año y medio sin hacer nada de deporte y luego me hablaron del CrossFit de una manera modificada, pero el año pasado decidí que no iba a hacer nada más (de deporte) porque nada me llenaba y yo siempre he competido”, resume Ortuño.