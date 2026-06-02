Revista Dominical

Conozca el laboratorio que maneja las enfermedades más peligrosas de Costa Rica

Los microbiólogos que ingresan a estas instalciones tienen que usar trajes enteros desechables, doble par de guantes, quitarse su ropa de calle y ducharse antes de salir; este es el único laboratorio tipo 3 del país

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Por Roger Bolaños Vargas
Los trabajos más peligrosos de Costa Rica: Alguien tiene que hacerlos, y hablamos con ellos.
Así se ve la puerta del laboratorio categoría 3 del Inciensa. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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