Revista Dominical

¿Los trabajos más riesgosos pagan seguros más altos? No necesariamente: así se calcula la tarifa del seguro laboral

Las tarifas por el seguro de riesgos del trabajo varías desde 0,4% hasta 8,6%; le explicamos cuáles profesiones pagan cuotas más altas

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Por Roger Bolaños Vargas

En Costa Rica hay personas que ejercen trabajos tremendamente peligrosos, esos que requieren de mucha capacitación, nervios de acero y, desde luego, de un seguro de riesgos que responda en caso de un accidente.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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