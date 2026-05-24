Revista Dominical

¿Cómo que aquí no pasa nada? Cinco proyectos científicos para entusiasmarse en Costa Rica

Desde un radiotelescopio que estudiará el Sol hasta implantes óseos inspirados en la naturaleza: ‘Revista Dominical’ entra en los laboratorios, fincas y obsesiones donde el país ensaya una versión más ambiciosa de sí mismo.

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Por Jorge Arturo Mora
Proyectos científicos de vanguardia para Costa Rica en el Centro Nacional de Alta Tecnología
La ciencia costarricense combina talento humano, universidades públicas, cooperación internacional y recursos limitados en un ecosistema que produce investigación pese a múltiples restricciones de financiamiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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