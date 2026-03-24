Foros

Costa Rica no quiere creer en su ciencia

El actual entorno institucional, normativo, presupuestario y cultural del país frena la innovación y la investigación de alto valor

EscucharEscuchar
Por Miguel Rojas Chaves
Es preciso popularizar la ciencia de modo que las personas aprovechen los conocimientos para mejorar su calidad de vida.
Una mezcla de condiciones poco propicias para la investigación en el país ha hecho que cada vez más profesionales altamente capacitados desarrollen su carrera en el exterior. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cienciainvestigaciónMicitttecnología

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.