El País

Contraloría admite cuatro apelaciones contra adjudicación del ICE a firma Ericsson para construir su red 5G

Apelaciones de Nokia, Samsung, IT Servicios y SISAP fueron admitidas pero se rechazó de plano el recurso de Datasys, Contraloría debe resolver en 30 días hábiles

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Por Juan Fernando Lara Salas
26/06/2018 La Sabana. Fachada del edificio del ICE. Foto: Rafael Pacheco
La Contraloría General de la República tiene 30 días hábiles para resolver los cuatro recursos de apelación admitidos contra la adjudicación del concurso 5G del ICE. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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