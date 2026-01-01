Revista Dominical

¿Cómo estuvo el fin de año en la Fuente de la Hispanidad? Lo positivo y lo que puede mejorar del evento en San Pedro

Un balance personal de los aciertos y los aspectos menos felices del primer fin de año en Montes de Oca, del diseño del espacio a la aparición de Toledo.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Fuegos artificiales al cierre de la fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca.
Fuegos artificiales al cierre de la fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca. (Fernando Chaves Espinach/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
fiestas de fin de añoSan PedroMontes de Ocafin de añoFuente de la Hispanidad
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.