Celso Borges tiene dos opciones para lo que hará tras retirarse

Aunque acaba de renovar su contrato por un año más con Alajuelense, Celso Borges se ha preparado desde su juventud para el día en que deje el fútbol.

Por Roger Bolaños Vargas
12-01-2026 Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, retratos al jugador y capitan Celso Borges Mora. Foto: Jonathan Jiménez Flores
Desde que Celso Borges tenía 20 años, su padre, Alexandre Guimaraes, le recomendó prepararse para el día en que dejara de jugar fútbol. Ese día se aproxima. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez Flores)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

