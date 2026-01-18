Revista Dominical

Celso Borges habla de su retiro de la ‘Sele’: ‘Fue como si no sirviéramos para nada, no somos un producto para desechar’

El jugador con más partidos en la historia de la ‘Sele’ asegura que el cambio generacional se hizo mal, y el precio a pagar fue quedar fuera del Mundial 2026. “Es que ni las ‘gracias’“, lamentó el tres veces mundialista

Por Roger Bolaños Vargas

En marzo del 2024 Celso Borges Mora, tres veces mundialista, jugador con más partidos y quinto jugador con más goles en la historia de la Selección Nacional de Costa Rica, decidió poner fin a su carrera en el combinado patrio.








Celso BorgesFútbolLa entrevista del domingoLiga Deportiva Alajuelense
Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

