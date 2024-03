Celso Borges se retira de la Selección Nacional de Costa Rica

Celso Borges no volverá a vestir el uniforme de la Selección de Costa Rica. El propio mediocampista hizo el anuncio en una transmisión en Instagram, sentado al lado de Bryan Ruiz.

“Es difícil explicar cómo me siento en este momento”, mencionó Celso Borges luego de que leyó unas palabras que escribió de su puño y letra y tras escuchar un emotivo mensaje que le dio Bryan Ruiz, porque esto no fue nada fácil para él.

Sin embargo, sabe que la decisión es la correcta y el volante se siente orgulloso de todo lo que vivió durante quince años con la Tricolor.

Al anunciar su despedida de la Sele, Celso Borges recordó que estando en la Selección Nacional se perdió el funeral de su abuelo e incontables cumpleaños de su papá y su hermano.

Fueron dos bodas canceladas con su esposa, bodas de sus mejores amigos a las que no pudo acudir, aniversarios, conciertos de sus bandas favoritos. No fue a bautizos, fiestas, graduaciones. También pospuso y no tuvo vacaciones.

No pudo ir a actividades del Día de la Madre o del Día del Padre, tampoco en Navidad y sin contar los fines de semana.

“En muchos momentos dejé de vivir una vida normal, pero nunca me negué de ir a la Selección sin importar quién estuviera a cargo. Nunca renuncié a ninguna convocatoria y siempre estuve completamente dispuesto a jugar cualquier partido en cualquier lugar del mundo y todo eso valió la pena”, expresó Celso Borges.

Está convencido de que disfrutó de cada momento como si se tratara del último.

“Dejé la piel, pero también el alma en cada concentración, en cada viaje, en cada entrenamiento y en cada partido”.

Añadió que la labor de una generación es aprender de los que estuvieron antes para poder llevar la antorcha de la superación y el éxito a un nivel más alto.

“Sabemos que cuesta mucho mantener el fuego vivo, pero muy fácil apagarlo. Labor cumplida de mi parte. Eso me recuerda cuando veníamos del Mundial de Brasil y Bryan nos dijo en el camerino que nos habíamos ganado un respeto, que nos costó mucho ganarnos, pero que era muy fácil perderlo”.

Confesó que aquellas palabras del entonces capitán de la Sele lo marcaron, porque tenían todo el sentido del mundo, porque bastaban algunos cuantos partidos para perder aquello que les costó mucho.

“Por ese lado, puedo decir que esa antorcha les tocará ahora a otros jugadores tomarla y llevarla con orgullo y sacrificio a otra etapa. Sé que lo van a conseguir y por el resto de mis días estaré apoyando como fan que he sido y que siempre voy a ser de la Selección”.

Borges indicó que está en un momento de su carrera que considera ideal para solo enfocarse en Liga Deportiva Alajuelense, un club que lo ha valorado, al respetar su trayectoria y en donde se sintió bienvenido desde el día uno.

“Un lugar donde ahora me honraron siendo el capitán del primer equipo y que me debo absolutamente a esta responsabilidad y espero seguir contribuyendo con mi juego y liderazgo por el tiempo que el fútbol lo requiera”.

Noticia en desarrollo.