Revista Dominical

Celso Borges: ‘El exceso de elogios puede debilitar mucho a un jugador’

Celso Borges vuelve a triunfar con la Liga Deportiva Alajuelense, pero advierte de los riesgos de sentirse demasiado cómodo y habla de lo que viene pronto para su carrera. ¿Le gustaría ser entrenador? Se lo preguntamos

Por Roger Bolaños Vargas

Celso Borges es indiscutiblemente un jugador histórico del fútbol costarricense, mundialista sub-17, sub-20 y tres veces mundialista mayor (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). Sin embargo, el título del torneo nacional se le resistió 17 años, ya que llevaba desde 2008 sin levantar el trofeo doméstico. Ahora, desde la cima del triunfo, es momento de reflexionar.








Celso Borgesfútbolfútbol nacionalLiga Deportiva Alajuelense
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

