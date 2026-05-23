Revista Dominical

Brote de ébola en Congo desata caos: hospitales atacados y 10 países africanos bajo amenaza

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo obligó a restringir funerales y reuniones masivas, mientras ataques a centros de salud y la fuga de pacientes elevan la alarma

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y AFP
La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su preocupación por la “magnitud y rapidez” del brote de ébola que ha causado unas 131 muertes en la República Democrática del Congo y advirtió que podría prolongarse.
La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su preocupación por la “magnitud y rapidez” del brote de ébola que ha causado unas 131 muertes en la República Democrática del Congo y advirtió que podría prolongarse. (JOSPIN MWISHA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ébolaOMSCongoEpidemia
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.