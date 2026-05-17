OMS declara emergencia de salud pública internacional por brote de ébola

La OMS declaró emergencia sanitaria internacional por un brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo, detectada en la República Democrática del Congo y Uganda. Imágen con fin ilustrativo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia de salud pública internacional por una rara cepa de ébola que ha provocado la muerte de decenas de personas en la República Democrática del Congo y un deceso en Uganda.

La OMS “determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional (PHEIC, en inglés)”, señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.

Agregó que el brote “no cumple con los criterios” para ser calificado como una pandemia.

Una de las peores epidemias de ébola

El actual brote ocurre cinco años después de que África occidental enfrentara un nuevo resurgimiento del ébola en Guinea, país donde comenzó la peor epidemia registrada de este virus entre 2013 y 2016.

En febrero de 2021, las autoridades sanitarias guineanas confirmaron siete contagios y tres muertes asociadas al virus en la región selvática del país, cerca de Liberia, lo que obligó a declarar nuevamente una epidemia.

En aquel momento, la OMS advirtió sobre el riesgo de expansión regional, aunque destacó que los sistemas de vigilancia y vacunación estaban mejor preparados que durante la crisis anterior.

La epidemia de 2013-2016 dejó más de 11.300 fallecidos en África occidental, principalmente en Guinea, Sierra Leona y Liberia, convirtiéndose en el brote más letal desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976 en la actual República Democrática del Congo.

Las autoridades sanitarias han señalado históricamente que los rituales funerarios, el contacto cercano con personas infectadas y las limitadas capacidades hospitalarias han facilitado la propagación del virus en distintas regiones africanas.