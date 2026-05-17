El Mundo

OMS declara emergencia de salud pública internacional por brote de ébola

Rara cepa de ébola ya provocó decenas de muertes en República Democrática del Congo y al menos un fallecimiento en Uganda

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Por AFP y Cristian Mora
La OMS declaró emergencia sanitaria internacional por un brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo, detectada en la República Democrática del Congo y Uganda. Imágen con fin ilustrativo. (JOHN WESSELS/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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