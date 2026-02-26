Revista Dominical

Así fue el fallido golpe de Estado que traumatizó a España en 1981: Vea las imágenes históricas

El mismo día que desclasifican documentos sobre el intento de golpe de Estado fallece uno de sus líderes, Antonio Tejero, quien aún en su juicio afirmó que lo volvería a hacer

Por Roger Bolaños Vargas y AFP
Antonio Tejero cuando ingresó al Congreso de los Diputados con arma en mano para intentar el fallido golpe de Estado.
Antonio Tejero cuando ingresó al Congreso de los Diputados con arma en mano para intentar el fallido golpe de Estado. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







EspañaAntonio TejeroGolpe de EstadoFranco
