Previamente, el general Emilio Mola había planificado el golpe de Estado que empezaría en el norte de África el 17 de julio. Paul Preston (Liverpool, 1946), conocido como historiador e hispanista, en su libro (El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Random House Mondadori, Madrid, 2011, p.253), cita a Juan de Iturralde en su libro (La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia), de la siguiente manera: “Hay que sembrar el terror…hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare u oculte un sujeto comunista o del Frente Popular, será pasado por las armas.”