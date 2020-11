No le confieran benemeritazgos, no le erijan monumentos, no funden escuelas, parques y certámenes literarios que lleven su nombre, no creen cátedras o bibliotecas en homenaje a ella. En lugar de todas estas solemnidades oficiales, les propongo algo mucho más simple: ¡léanla!: eso es lo que más felicidad le hubiera dado. Un escritor -por poco que sea serio y no una vedettita de pasarela- anhelará ser buscado y encontrado en su palabra viva, inspiradora, siempre reverdecida. Esa es la latitud espiritual en que podemos dialogar con él, el mágico espacio que debemos cocrear con el artista.