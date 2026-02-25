Fallece el militar que lideró intento de golpe de 1981 en España justo cuando se publican documentos clasificados

El ex teniente coronel de la Guardia Civil y figura más destacada del fallido golpe de Estado contra la democracia española del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero (3I), aparece junto a su esposa, Carmen Díez de Rivera (2I), en el cementerio de Mingorrubio, en Madrid, durante la exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial, el 24 de octubre de 2019.

Madrid, España. Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el golpe de Estado fallido del 23F en 1981 en España, murió, anunció este miércoles el abogado de su familia.

“Ha muerto el Teniente Coronel D. Antonio Tejero Molina. Un hombre de honor, de una fe inquebrantable y un gran amor a España. Que Dios le dé la paz que los hombres le han negado”, dijo el representante legal de la familia, Luis Felipe Utrera Molina.

El abogado informó sobre el fallecimiento el mismo día en que se publicaron los documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado.

