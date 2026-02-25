El Mundo

Fallece el militar que lideró intento de golpe de 1981 en España justo cuando se publican documentos clasificados

El abogado informó sobre el fallecimiento el mismo día en que se publicaron los documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado.

EscucharEscuchar
Por AFP
El ex teniente coronel de la Guardia Civil y figura más destacada del fallido golpe de Estado contra la democracia española del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero (3I), aparece junto a su esposa, Carmen Díez de Rivera (2I), en el cementerio de Mingorrubio, en Madrid, durante la exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial, el 24 de octubre de 2019.
El ex teniente coronel de la Guardia Civil y figura más destacada del fallido golpe de Estado contra la democracia española del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero (3I), aparece junto a su esposa, Carmen Díez de Rivera (2I), en el cementerio de Mingorrubio, en Madrid, durante la exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial, el 24 de octubre de 2019. (CURTO DE LA TORRE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Antonio TejeroEspañagolpe de Estado
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.