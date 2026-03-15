Revista Dominical

A 100 años de la peor tragedia ferroviaria en Costa Rica, puente del Virilla tiene un ‘riesgo inminente’

Presidente ejecutivo del Incofer aseguró a ‘La Nación’ que en los próximos meses se adjudicarán las obras de restauración.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Tragedia del Virilla
La ruta del tren que conecta a Heredia con San José sigue transitando por el mismo puente en que ocurrió la tragedia del Virilla. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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