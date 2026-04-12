¿Y qué pasó con Kenneth Vargas? Óscar Ramírez toma esta decisión

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez diseñó la que cree la mejor alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido de visita contra Sporting.

¿Qué decidió Óscar “Macho” Ramírez con Kenneth Vargas? Los planes del técnico de Liga Deportiva Alajuelense se mantienen intactos para el partido de este sábado contra Sporting, en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

Después de que el extremo salió a decir públicamente que él no estuvo en La Cali el Sábado Santo y que están manchando su imagen, en la Liga no han recibido una sola prueba que indique que lo que dice Kenneth Vargas no sea real.

Así que en lo deportivo todo sigue tal y como el “Macho” había planeado desde la semana pasada.

El técnico rojinegro procuró escoger la mejor alineación para este partido, donde hay mucho en juego.

Tanto Kenneth Vargas como Jeison Lucumí regresan a una convocatoria con la Liga, al estar 100% recuperados de la lesión muscular que arrastraban.

Para esta ocasión, Óscar Ramírez definió este once titular en Alajuelense: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Además, la Liga tiene como opciones de cambio a Bayron Mora, Deylan Paz, Kenneth Vargas, Jeison Lucumí, Deylan Aguilar, Ángel Zaldívar, Jenzel Aguilar, José Alvarado, Raheen Cuello e Isaac Badilla.

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