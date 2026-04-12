Puro Deporte

¿Y qué pasó con Kenneth Vargas? Óscar Ramírez toma esta decisión

Vea cuáles son los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que le harán frente al partido contra Sporting

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
Óscar Ramírez diseñó la que cree la mejor alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido de visita contra Sporting. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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