Kenneth Vargas tenía algo más que decir antes de reaparecer con Alajuelense

Kenneth Vargas no solo aseguró que él no estuvo el sábado de la semana pasada en un bar de La California, porque afirma que se encontraba en su casa. En las declaraciones que brindó en vivo desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, en Deportes Repretel, el futbolista dijo algo más.

Contó que la lesión ya es tema superado y que se encuentra físicamente bastante bien. Después de pronunciar eso, el extremo envió un mensaje a la afición de Alajuelense.

“A la afición de verdad de corazón quería pedirles disculpas porque todo lo de hoy (este viernes) se salió de las manos, pero de todo corazón les digo que eso no fue así.

”Sé la deuda que tengo con la afición, con el club, con mis compañeros y todo lo que genera Liga Deportiva Alajuelense, que así es el fútbol, el fútbol es como de revanchas”, comentó Kenneth Vargas.

Dijo que lo que viene él lo ve justamente así, como una revancha.

“Pero también quería dar mi punto de vista sobre todo lo que ha pasado este viernes y pedirle perdón a la afición si se sintieron ofendidos, pero también quiero que sepan desde mí que es totalmente falso lo que se anda diciendo”, recalcó Kenneth Vargas.

¿Está en convocatoria? “No lo sabemos, ya el profe tomará sus decisiones y creo que yo me siento listo y preparado para jugar, pero ya el profe tomará sus decisiones”, respondió.

Para el partido de este sábado entre Sporting y Alajuelense, sería su regreso a las canchas, luego de que se lesionó en la visita de los rojinegros a San Carlos.

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