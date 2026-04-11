¿Kenneth Vargas estuvo en La Cali? Futbolista de Alajuelense aparece en vivo en Repretel: vea qué dijo

Kenneth Vargas se entrenó este viernes con Liga Deportiva Alajuelense y luego dio su versión sobre una polémica en la que lo están involucrando.

¿Kenneth Vargas estuvo en La Cali el sábado pasado? El futbolista de Liga Deportiva Alajuelense consideró que esta vez era más que necesario salir a dar su versión de manera pública y desmarcarse de lo que se dice.

Desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, el extremo conversó en vivo con Noticias Repretel y se refirió a una polémica que empezó en X (antes Twitter) y jura y perjura que no tuvo nada que ver en eso, porque afirma que no estuvo en La Cali.

¿Qué pasó?

Juan Carlos Agüero, periodista que trabaja en TD Más, escribió en su cuenta de X un mensaje que encendió las alarmas, sin dar ningún nombre.

“El sábado pasado volvió a haber bronca de futbolistas en La Cali, esta vez no llegó a los medios. Estamos teniendo un problema grande con estos chamacos, no rinden en la cancha, pasan de fiesta y encima se agarran. Ocupan ayuda urgente”, anotó Juan Carlos Agüero en esa red social.

Minutos después, ante la insistencia de muchos seguidores que pedían nombres, le respondió al generador de contenido, Esteban Amador, conocido como Piolo, que sí trataba de un futbolista de Alajuelense.

Después de eso, el periódico La Teja publicó que encontró a un integrante de seguridad en un bar de La Cali que a través de una fotografía identificó a Kenneth Vargas como el futbolista que estuvo ahí.

¿Qué dijo Kenneth Vargas?

¿Estuvo en el barrio La California y se vio envuelto en un altercado?

“Es bastante necesario aclarar lo que se ha estado hablando este viernes, que mancha mi imagen, mancha todo lo que me representa a mí. Y nada más quería tener este espacio para aclarar y comentarle a toda la afición que es una información totalmente falsa, que está dañando mi imagen y que no corresponde a lo que pasó ese día”, respondió Kenneth Vargas.

Añadió que ese día él estaba en su casa y que no salió en ningún momento. De hecho, hasta dijo que lo que ha escuchado y leído lo sorprende.

“Es importante este espacio para que la gente y todos tengan claro qué fue lo que pasó y también aclarar mi punto de vista”, comentó el futbolista de Alajuelense.

Después de que pronunció eso, el periodista de Repretel le dijo que hace unos días tanto él como Alejandro Bran recibieron un castigo por parte de Alajuelense y qué aprendió de eso.

“Somos jóvenes y de los errores se aprende, ya sabemos lo que pasó, todas las circunstancias y todas las consecuencias que se llevaron a cabo sobre ese tema y con mucha más razón no entiendo que se hable lo que se dijo este viernes sobre mí. No le encuentro ningún tipo de sentido que salga esa información sobre mí”, citó Kenneth Vargas.

Reiteró que tanto él como Bran son jóvenes, pero que se trata de corregir y seguir para adelante, para ayudar tanto en el club como en su vida personal.

¿Qué les ha dicho Óscar Ramírez? Ante esa consulta, Kenneth Vargas señaló que es algo que se habló a lo interno con el técnico y que todo está claro.

“Tanto Alejandro como yo, en su momento pedimos disculpas, en el momento en el que pasó todo eso y como reitero, somos jóvenes, aprendemos de nuestros errores y lo que hablamos con el profe es cuestión de que se puede corregir, que somos jóvenes, que entendemos las cosas que hacemos y las cosecuencias que trae.

”Lo más importante es de ahora en adelante ya poder corregir, partiendo de lo que pasó ese día y nada, más que todo quería hablar eso", expresó.

Kenneth Vargas dijo que en su familia también lo han respaldado en esta situación y que lo habló con su círculo cercano, de que si esto no pasó, tiene que hablar.

“Es que está manchando mi imagen, lo importante es salir, dar la cara yo mismo, aclarar todo y como lo dije antes, de los errores pasados se aprende y no sería tan tonto de volver a hacer eso tan seguido”, afirmó el futbolista de la Liga.

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