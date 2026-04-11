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¿Kenneth Vargas estuvo en La Cali? Futbolista de Alajuelense aparece en vivo en Repretel: vea qué dijo

Kenneth Vargas salió a dar la cara y el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense fue muy claro en sus palabras

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Por Fanny Tayver Marín
Kenneth Vargas es uno de los refuerzos de Alajuelense, quien ya se entrena con el equipo manudo.
Kenneth Vargas se entrenó este viernes con Liga Deportiva Alajuelense y luego dio su versión sobre una polémica en la que lo están involucrando. (Alajuelense/Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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