¿Otro futbolista de Alajuelense en La Cali? Esto es lo que se sabe

En Liga Deportiva Alajuelense no se han pronunciado sobre la denuncia presentada por un periodista, al afirmar que un jugador tuvo un problema en La Cali.

¿Otro futbolista de Liga Deportiva Alajuelense protagonizó una nueva visita nocturna a La Cali, con un episodio de bronca incluida?

El periodista Juan Carlos Agüero, quien trabaja en TD Más, escribió en su cuenta de X un mensaje que encendió las alarmas.

¿Qué dijo? “El sábado pasado volvió a haber bronca de futbolistas en La Cali, esta vez no llegó a los medios. Estamos teniendo un problema grande con estos chamacos, no rinden en la cancha, pasan de fiesta y encima se agarran. Ocupan ayuda urgente”, apuntó Juan Carlos Agüero en esa red social.

Este fue el primer mensaje publicado por el periodista Juan Carlos Agüero en su cuenta de X. (X de Juan Carlos Agüero/X de Juan Carlos Agüero)

Las réplicas empezaron de inmediato, con personas que querían que dijera nombres y apellidos para saber quién fue el futbolista que seis días antes estuvo involucrado en esa situación, según lo que afirmó el comunicador.

Al revisar todas las interacciones que generó el posteo, no hay una sola persona que diga que vio a algún futbolista en La Cali, el Sábado Santo.

La mayoría de mensajes se enfocaban en la petición de que dijera nombres. Por ejemplo, Wálter Centeno Salas, el hijo de Wálter Centeno, respondió: “Tire nombres rey misterio”.

Óscar Morera apuntó: “Diga quiénes son”; mientras que la cuenta de “El Barto Morado” comentó: “Diay, pero dé la información completa mi compa”.

Hasta que el generador de contenido Esteban Amador, conocido como Piolo, apuntó: “Si fueran de la Liga ya los hubiera tirado, muy conveniente”.

Y fue entonces cuando Juan Carlos Agüero respondió ese mensaje así: “Es de la Liga y no lo tiré para no hacerles más grande el desp.... que ya tienen, pero ya que venís a jugar de paladín de la justicia”.

Juan Carlos Agüero aseguró que el futbolista del que hablaba es de Liga Deportiva Alajuelense. (X de Juan Carlos Agüero/X de Juan Carlos Agüero)

La Nación contactó al dueño de El Mercadito, conformado por los bares más populares del barrio La California, en San José, para saber si tenía conocimiento de alguna situación que se haya presentado con un futbolista de Alajuelense, o si alguno de sus empleados le informó sobre un incidente.

Sin embargo, a la hora de publicación de este artículo no había dado respuesta al mensaje que se le dejó en su celular.

El periódico La Teja publicó un artículo en el que señala que conversó con un miembro de seguridad de un bar y que identificó a Kenneth Vargas como el futbolista que estuvo ahí la madrugada del sábado.

Según ese diario, el miembro de seguridad dijo que se trataba de él cuando le mostraron una foto del jugador.

La Nación conoce que Kenneth Vargas niega que haya estado ahí.

Este medio también le hizo una consulta a Alajuelense a través de su oficina de comunicación, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

A finales de setiembre se presentó una situación de indisciplina, cuando Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar se fueron de fiesta a La Cali, horas antes de viajar a Honduras para un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf.

De ellos, dos iban a salir del país, pero una de las primeras medidas tomadas por los rojinegros ante ese caso de indisciplina fue bajarlos del avión.

Hace unos días, Alejandro Bran también se vio involucrado en un escándalo de indisciplina, por el que estuvo separado del primer equipo y le aplicaron el reglamento interno. Y no solo él resultó castigado, pues también Kenneth Vargas cumplió purgó una sanción interna.

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