Sporting vs. Alajuelense: Hora y canal para ver un partido bravo cuando hay mucho en juego

Liga Deportiva Alajuelense jugará por primera vez en el Estadio Puente Piedra en La Argentina de Grecia contra Sporting, en un partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo de Clausura 2026.

Este duelo resulta más que interesante entre dos equipos que tienen la necesidad de ganar para mantenerse en la lucha férrea por entrar en puestos de zona de clasificación.

La Liga llega a este juego en la quinta casilla de la tabla, con 19 puntos luego de 14 partidos; mientras que Sporting se encuentra pisándole los talones a los rojinegros, con 18 unidades.

Antes de este encuentro, el campeón nacional obtuvo un mal resultado en su casa, al empatar 1-1 contra Guadalupe el domingo anterior. A raíz de ese marcador y en vista de que al día siguiente Liberia no tuvo piedad de San Carlos, la Liga salió de zona de clasificación.

Jeison Lucumí puede volver a jugar este sábado con Liga Deportiva Alajuelense, al recuperarse de una lesión. (JOHN DURAN/John Durán)

Por su parte, el Jueves Santo, Sporting perdió en su casa contra Cartaginés. Eso implica que los albinegros de Andrés Carevic también tienen la necesidad de sumar esta noche.

El reto para Sporting es fuerte, porque este sábado se enfrenta en casa contra Alajuelense, pero el miércoles 15 de abril jugará en Liberia la final del Torneo de Copa, a partido único, contra Saprissa.

¿Dónde puedo ver el partido Sporting vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Sporting y Alajuelense empezará a las 8 p. m. y será transmitido a través de la señal de Tigo Sports.

Además, tenga presente que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque será transmitido por Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM).

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Altas y bajas en Alajuelense Copiado!

En lo que va de 2026, Liga Deportiva Alajuelense no solo se ha caracterizado por la irregularidad, sino también por múltiples lesiones.

Para este encuentro, Óscar Ramírez ya podrá contar con los extremos Kenneth Vargas y Jeison Lucumí.

¿Está en convocatoria? “No lo sabemos, ya el profe tomará sus decisiones y creo que yo me siento listo y preparado para jugar, pero ya el profe tomará sus decisiones”, respondió Kenneth Vargas en Deportes Repretel.

Óscar Ramírez sabe bien que Liga Deportiva Alajuelense no puede ceder más puntos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Quien no estará esta vez es el capitán de la Liga, Celso Borges, tras sufrir una lesión que lo hizo salir en el minuto 12 del partido contra Guadalupe.

Sin embargo, en el estreno del pódcast Rojinegro Querido, los periodistas del club, Leonardo Medina y Daniel Sanabria dieron a conocer que Celso Borges estará pronto de vuelta y que en el club trabajan para que ese regreso sea en el clásico nacional, que se disputará el 19 de abril, en el Morera Soto.

Aparte del mediocampista, el defensor Alexis Gamboa continúa con su proceso de recuperación, luego de que se lesionó en el partido de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC.

También siguen su proceso Malcon Pilone y Santiago van der Putten, quienes jugarán de nuevo hasta 2027 por su lesión de rodilla.

Altas y bajas en Sporting Copiado!

Andrés Carevic indicó en el programa 120 Minutos de Monumental que Sporting presenta las bajas conocidas de Ariel Arauz, Fabio Coronado y Matías Verón.

Además, mencionó que Marco Ureña se viene recuperando y que espera tener a todos sus jugadores disponibles este sábado ante la Liga para seguir en la carrera por la clasificación.

Los árbitros del partido Sporting vs. Alajuelense Copiado!

Steven Madrigal al centro, asistido por Danny Sojo y Fabián Baltodano. Cuarto árbitro: Brandon Ortega. VAR: Yazid Monge. AVAR: Octavio Jara.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.