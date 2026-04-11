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Sporting vs. Alajuelense: Hora y canal para ver un partido bravo cuando hay mucho en juego

Liga Deportiva Alajuelense jugará por primera vez en el Estadio Puente Piedra y lo hará de visita contra Sporting, en el Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense jugará por primera vez en el Estadio Puente Piedra en La Argentina de Grecia contra Sporting, en un partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo de Clausura 2026.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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