Vea la jugada viral que alargó la Serie Mundial al sétimo partido: ¿Astucia del jardinero o error de los árbitros?

El momento decisivo: Justin Dean, de los Dodgers de Los Ángeles, observa la pelota "prensada", lo cual les evitó una carrera en contra en el duelo ante los Azulejos por la Serie Mundial.

Los Dodgers de Los Ángeles llegaban con el agua al cuello en el sexto partido de la Serie Mundial de Grandes Ligas y una jugada que se hizo viral de inmediato contribuyó a que sacaran la victoria.

El partido se disputó este viernes 31 de octubre por la noche en el Rogers Centre de Toronto, donde los Azulejos son casa los dos últimos compromisos de la serie, con el objetivo de sellar el cuarto triunfo y conquistar su primer título en más de tres décadas.

Sin embargo, los Dodgers sobrevivieron al imponerse con marcador de 1-3 como visitantes. Ahora todo se decidirá este sábado 1.° de noviembre a partir de las 6 p. m. hora de Costa Rica, de nuevo en suelo canadiense.

La jugada más polémica del encuentro llegó en la novena entrada, cuando los Azulejos batallaban para empatar al partido. Con corredor en primera, Addison Barger conectó sólido al jardín central y entonces ocurrió algo increíble: la bola se quedó “prensada” justo entre la barda de protección y el suelo.

Esa barda consiste en una especie de colchoneta para prevenir que los jardineros se golpeen cuando están corriendo tras la pelota.

Según las reglas del béisbol, si la bola queda atrapada en cualquiera de los pliegues de esa barrera (incluyendo el suelo), automáticamente todos los corredores obtienen dos bases, incluyendo al bateador.

Aquí es donde entra la viveza del jardinero de Los Ángeles Justin Dean. En solo un instante, se dio cuenta de lo que estaba pasando y en lugar de agacharse y tomar la pelota de una vez, levantó las manos para indicarles a los árbitros que había quedado prensada.

En ese momento el corredor de primera ya estaba anotando. Entonces, es fácil imaginar lo que Dean pensó en fracciones de segundo: si tocaba la bola y prolongaba la jugada, la carrera valía.

Pero si “provocaba” la llamada “pelota muerta”, por regla solo obtenía dos bases y quedaba en tercera, tal y como ocurrió.

El sexto juego de la Serie Mundial terminó así: Miguel Rojas de los Dodgers fuerza el out de Addison Barger, de los Azulejos. (PATRICK SMITH/Getty Images via AFP)

Así que gracias al reglamento y la agilidad mental de un jugador que está totalmente metido en lo suyo, los Dodgers evitaron una carrera que los hubiera puesto muy cerca de la posibilidad de ser empatados.

En una posterior jugada, sacaron un inusual doble play que dio por concluido el partido: elevado al jardín derecho, Berger estaba muy salido de segunda base y forzaron el out antes de que pudiera volver a la almohadilla.

No todos quedaron contentos: aficionados de Toronto de inmediato inundaron las redes sociales con quejas, denunciando que el árbitro hizo una mala aplicación del reglamento, pues según alegan la pelota seguía en juego.

En cualquier caso, los Dodgers se ganaron la posibilidad de ir por el bicampeonato; todo se resolverá este sábado.

Este es el curioso doble play que certificó el triunfo de los Dodgers.