Los Dodgers fuerzan un sétimo partido de Serie Mundial

Todo se resolverá el sábado a las 6 p.m. en Toronto

Por AFP

Los Dodgers de Los Ángeles siguen con vida en la Serie Mundial de béisbol al derrotar este viernes 3 - 1 a domicilio a los Azulejos de Toronto y forzar un sétimo y definitivo partido.








