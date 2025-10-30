Azulejos arrollan a Dodgers y acarician su primera Serie Mundial en 32 años

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto celebra luego de dejar tendidos a los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego de la Serie Mundial.

Los Ángeles, California.- Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6-1 de visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial desde 1993.

La novena canadiense, apoyada en una actuación récord de su lanzador novato Trey Yesavage, lidera la final de las Grandes Ligas por un global de 3-2 y tendrá la primera oportunidad de ganar el título el viernes frente a su público.

Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron contra Yesavage, que llegó a 12 ponches. Mientras, Vladimir Guerrero Jr. firmó uno de los dos jonrones de Toronto en la primera entrada.

Los Azulejos tienen completamente acorralados a los Dodgers, que están obligados a ganar dos partidos consecutivos en Toronto el viernes y sábado para ser los primeros bicampeones en un cuarto de siglo.

Para ello necesitarán que despierten sus mejores bates, que sólo han aparecido en momentos puntuales de este Clásico de Otoño.

LEA MÁS: Los Dodgers ganan en un épico partido de Serie Mundial que se fue a 18 entradas

Ohtani, sin hits en cuatro turnos, y el resto de figuras angelinas fracasaron frente a un lanzador de 22 años con más aperturas en playoffs (5) que en fase regular (3).

El estadounidense, de 1,93 metros de altura, se agigantó a lo largo de siete entradas en las que acumuló 12 ponches, la mayor cantidad para un novato en una Serie Mundial, y permitió tres hits y una carrera.

Yesavage es además el primer lanzador que logra 12 strikeouts sin ninguna base por bolas en el máximo escenario.

Guerrero Jr. también colaboró con varias acciones defensivas, además de liderar un ataque que volvió a dejar pequeña a la lujosa artillería de los Dodgers.

El dominicano-canadiense pegó su octavo cuadrangular en estos playoffs, empatando en el liderato a Ohtani, y puso a Toronto a soñar con una tercera corona tras las dos seguidas logradas en 1992 y 1993.

Earvin “Magic” Johnson, ícono de Los Angeles Lakers de la NBA y dueño minoritario de los Dodgers, realizó el lanzamiento ceremonial sin que nadie pudiera prever la tormenta que se avecinaba para los campeones.

Los angelinos tampoco reaccionaron tras la salida de Yesavage y tienen menos de 48 horas para levantarse antes de un juego de vida o muerte en Toronto.