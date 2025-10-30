Puro Deporte

Toronto ya recupera parte de los $500 millones invertidos en Vladimir Guerrero Jr., el contrato más caro en la historia de los Azulejos

El contrato millonario de Vladimir Guerrero Jr. comienza a justificar su costo no solo en el campo, sino también en las finanzas de Rogers, empresa propietaria de los Azulejos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y El Día / República Dominicana / GDA
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 29 DE OCTUBRE: Vladimir Guerrero Jr. #27, de los Toronto Blue Jays, celebra tras el quinto partido de la Serie Mundial de 2025 contra los Los Ángeles Dodgers en el Dodger Stadium el 29 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Foto de Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Vladimir Guerrero Jr. lidera a Toronto en la postemporada, mientras Rogers capitaliza su inversión dentro y fuera del estadio. (LUKE HALES/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSerie MundialGrandes LigasBéisbolAzulejos de TorontoTorontoCanadáVladimir Guerrero Jr.
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.