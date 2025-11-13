Puro Deporte

Vea la alineación de la Selección de Costa Rica ante Haití, ¿qué pasa con Manfred Ugalde?

La Selección de Costa Rica disputará un importante partido ante Haití por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026; vea la posible alineación

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel 'Piojo' Herrera y Celso Borges atendieron a los medios de comunicación antes del viaje de la Selección de Costa Rica a Curazao, para enfrentar a Haití rumbo al Mundial 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaEliminatorias ConcacafMundial 2026Miguel Piojo Herrera
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.