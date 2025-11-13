Vea la alineación de la Selección de Costa Rica ante Haití, ¿qué pasa con Manfred Ugalde?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Miguel 'Piojo' Herrera y Celso Borges atendieron a los medios de comunicación antes del viaje de la Selección de Costa Rica a Curazao, para enfrentar a Haití rumbo al Mundial 2026.

La posible alineación de la Selección de Costa Rica ante Haití por las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo al Mundial 2026 contiene algunas sorpresas.

El cambio más llamativo es que Manfred Ugalde iría al banquillo de suplentes, pese a que es uno de los grandes hombres de referencia en ataque a lo largo de la eliminatoria.

Una de las razones podría ser que el artilllero del Spartak de Moscú fue el último jugador en integrarse a la Selección de Costa Rica, pues llegó el martes luego de un viaje de 30 horas desde Rusia.

Prácticamente de una vez tomó el vuelo chárter que transportó a la Tricolor hasta Curazao, sede del compromiso ante los haitianos.

Además, existe otro motivo para cuidarlo en este compromiso: tiene una tarjeta amarilla, por lo cual una segunda amonestación lo dejaría fuera del último partido de la cuadrangular, el próximo martes ante Honduras en el INS Estadio de La Sabana.

Aunque no confirmó directamente la suplencia de Ugalde, el entrenador Miguel “Piojo” Herrera dio algunas pistas a la prensa.

"No es que lo estemos cuidando, porque no voy a cuidar nada, voy a tratar de tirar lo mejor, pero los que saltarán a la cancha tienen que estar al 100. Y afortunadamente tenemos un equipo muy vasto, con buenos jugadores.

”Y Manfred está muy consciente de este largo trajinar que tuvo que hacer y veremos cómo estará la situación”, comentó Miguel Herrera a los medios de comunicación en Curazao.

La posible alineación es: Keylor Navas, Alexis Gamboa, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Haxzel Quirós, Orlando Galo, Celso Borges, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Alonso Martínez.

Esto significa que Mora iría como un extremo, es decir, con funciones ofensivas, cuando el resto de la eliminatoria ha estado como lateral o defensa derecho.

Esta vez sería el herediano Haxzel Quirós el encargado de defender por esa banda, lo cual libera a Mora para explotar su velocidad en ataque.

Por su parte, se estaría confirmando a Celso Borges como titular, al igual que Kendall Waston, uno de los experimentados que ya había jugado en la anterior fecha FIFA contra Honduras y Nicaragua. Mientras tanto, otro de los veteranos convocados para esta vez, Joel Campbell, esperaría turno en la banca.