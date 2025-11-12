Miguel ‘Piojo’ Herrera contradice a analista de Teletica y da su veredicto final sobre la cancha en Curazao

Jorge Alejandro “Tanque” Castro, exdelantero con pasado en varios clubes nacionales, entre ellos Saprissa, Herediano y Cartaginés, se encuentra en Curazao y analizó el terreno donde la Selección de Costa Rica enfrentará a Haití.

Al “Tanque” no le agradó el campo sintético del Estadio Ergilio Hato, donde el jueves a las 8 p.m. Haití recibe a los nacionales.

“Esta cancha es como una alfombra y no reúne los requisitos básicos para jugar al fútbol élite. Está en buen estado, pero a la hora de moverse, o incluso caminar, uno se queda pegado con tenis; imagínese con taquillos. Un mal movimiento, un arranque o un giro, puede ser fatal para meniscos o articulaciones”, dijo Alejandro Castro en declaraciones a Teletica Radio.

El atacante hasta recomendó que el cuadro patrio debería hacer un entrenamiento en el campo antes del vital compromiso frente a los haitianos.

“Yo haría espacio reducido, que los porteros hagan su trabajo. Haría reconocimiento activo para que ellos (jugadores) sepan qué tipo de calzado usar, cómo pegarle a la pelota y cómo moverse. Esta es una cancha sintética distinta a las que yo he jugado porque no tiene caucho y eso es importante para efectos de cómo rueda el balón, también seguridad, porque uno puede utilizar el zapato con taco redondo. Cuando hay caucho, permite que sea más segura”, expresó el “Tanque” Castro.

En la conferencia de prensa que efectuó Miguel Herrera, antes de salir con la Selección rumbo a Curazao, La Nación le preguntó al técnico si el terreno de juego es muy distinto a los artificiales que, por ejemplo, hay en el país.

El “Piojo” no solo explicó por qué la cancha no tiene caucho, sino que afirmó que no entrenará ahí antes del encuentro y destacó que el terreno de juego no será excusa en el resultado.

“Aunque sea la peor cancha del mundo, ahí vamos a jugar, no se va a cambiar porque uno diga que está mala o buena. No es caucho, es corcho. La diferencia entre uno y otro es el nivel de temperatura en la cancha; o sea, en lugar de usar caucho, que es lo que normalmente se usa en los campos artificiales, emplearon corcho porque es un lugar muy caliente y con este material no se calienta tanto”, señaló Miguel Herrera.

Miguel "Piojo" Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, dijo que no entrenará en el campo sintético en Curazao, para evitar lesiones entre los jugadores. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El estratega insistió en que es un campo más y que hace un año instalaron el césped sintético.

“La de Nicaragua se veía desgastada y, al final de cuentas, se jugó y se pudo jugar bien; la pelota corre. Ese no es un pretexto, tenemos que llegar y adaptarnos lo más rápido posible. Probablemente, lleguemos a pisar, pero a pisar; tampoco quiero que en un campo que no estamos acostumbrados a entrenar, con una práctica básica, le vaya a pasar algo a algún jugador”, resaltó Miguel Herrera.

El “Piojo” no cree en un entrenamiento previo al encuentro; insistió que no va a exponer a ningún seleccionado a una lesión.

“Quiero que la pisen, que vean correr la pelota un poco; igual la van a regar y se vuelve rápida. Estaremos adaptándonos lo más rápido posible; en el calentamiento, ellos deben acelerar ese proceso de adaptación para que, en el momento del partido, no haya pretexto alguno”, mencionó el “Piojo”.

Miguel Herrera añadió que las condiciones están dadas y deben salir a tratar de ganar el compromiso.

“La consigna es que se juega donde se juega; la cancha no es nuestra, vamos de visitantes, es la que nos toca y debemos salir a jugar”, respondió Miguel Herrera.