Miguel ‘Piojo’ Herrera contradice a analista de Teletica y da su veredicto final sobre la cancha en Curazao

El timonel de la tricolor aseguró que no hará un entrenamiento en el campo del Estadio Ergilio Hato

Por Milton Montenegro

Jorge Alejandro “Tanque” Castro, exdelantero con pasado en varios clubes nacionales, entre ellos Saprissa, Herediano y Cartaginés, se encuentra en Curazao y analizó el terreno donde la Selección de Costa Rica enfrentará a Haití.








