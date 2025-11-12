Miguel ‘Piojo’ Herrera admite la realidad de la Selección de Costa Rica: ‘El margen de error se acabó’

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, atendió a los medios de comunicación, previo al viaje de esta tarde rumbo a curazao.

La Tricolor viajará en un vuelo charter a Willemstad, capital de curazao, donde el jueves a las 8 p.m., enfrenta a Haití, en las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

Herrera se mostró optimista, seguro del trabajo que efectuó el equipo, antes de encarar el compromiso. La escuadra nacional regresa al terminar el encuentro y afinará detalles para medirse a Honduras, el martes de la próxima semana a las 7 p.m. en el INS Estadio de La Sabana.

- ¿Tiene alguna duda con la alineación y si hay jugadores con molestias?

- Manfred muy tarde porque su vuelo es larguísimo, Álvaro Zamora perdió la conexión, pero ya está acá. Carlos Mora arribó el lunes muy noche, pero prácticamente todo bien y ahí vamos descifrando el equipo que vamos a poner. Estoy contento, ilusionado, los veo comprometido y conscientes de lo que nos jugamos. No podemos parpadear, ya nos costó un par de empates, no hacer las cosas como estaban y el margen de error se acabó, pero el compromiso que tienen los muchachos me deja tranquilo.

- ¿Se le dio prioridad a la definición, porque fuera de casa a costa concretar?

- Hemos trabajado muy bien, cubrimos todas las partes para estar tranquilos de que preparamos el partido. Se trabajó la definición, la defensa, los balones parados, explotar el espacio, todo lo que conlleva preparar un partido de esta índole y se preparó muy bien.

- ¿Qué ha estudiado del rival?

- Hemos trabajado y observamos el partido que tuvimos aquí contra ellos, también vimos los juegos que disputaron contra Nicaragua y Honduras. A pesar de su rapidez no les dimos campo abierto, fueron distracciones lo que nos costaron los tantos en contra. Al ver el juego una vez más, nosotros fuimos inmensamente superiores y nos duele no haber sacado un resultado positivo. Esos detalles de no descuidarnos nosotros, porque el rival puede ser peligroso. Para ellos si van al Mundial, todo es felicidad y si no van no pasa nada, creo que solo una vez han ido y por eso no pasa nada si no clasifican. En estos países, la exigencia es sí a si y Costa Rica es uno de ellos.

- ¿Joel Campbell en qué sistema puede encajar mejor?

Ya él ha estado tomando minutos con su equipo y cada día va mejor y cumpliendo más tiempo. Ha ido dejando las dolencias, las molestias y puede aportar mucha experiencia. Es un jugador con gran técnica y visión de campo, lo puse atrás del 9 y por un costado y parece un chamaco. Está con muchas ganas y es un orgullo decir que el tipo ama a su selección. Aquí a los jugadores les vale primero la selección, después lo demás y eso lo valoro.