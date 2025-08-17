Puro Deporte

Vea el insólito fallo frente al marco en partido Puntarenas vs. Alajuelense (video)

La acción puntúa como el peor error en lo que va del campeonato. Y si no lo cree, observe el video y juzgue usted

Por Fanny Tayver Marín

Las horas pasan y probablemente en Puntarenas FC aún no se explican cómo y por qué Wilber Rentería falló de manera inexplicable frente al marco custodiado por Washington Ortega, en el partido que terminó 0-0 contra Liga Deportiva Alajuelense.








Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

