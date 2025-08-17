Vea el insólito fallo frente al marco en partido Puntarenas vs. Alajuelense (video)

Las horas pasan y probablemente en Puntarenas FC aún no se explican cómo y por qué Wilber Rentería falló de manera inexplicable frente al marco custodiado por Washington Ortega, en el partido que terminó 0-0 contra Liga Deportiva Alajuelense.

Nelson Andrade salió del banquillo a inyectarle una alta dosis de peligro y emoción a un partido que cambió por completo en la segunda parte, después de un primer tiempo para el olvido.

El extremo nacido en Quetzaltenango, Guatemala, montó un contragolpe letal, con el que se pudo liquidar el juego. Fue una acción veloz que debió terminar en gol.

De manera insólita no pasó, porque el remate del colombiano Wilber Rentería fue incomentable, terrible y afuera. Posiblemente, la cancha sintética del Estadio Ernesto Rohrmoser le jugó una mala pasada.

“El cambio de juego, aparece el chapín, Andrade viene, Andrade va, Andrade y el disparo... ¡Fuera! Increíble lo de Rentería. ¿Rentería, a dónde te vas a meter después de perder eso?”, pronunció Kristian Mora durante la narración del partido en la transmisión de Tigo Sports.

Concluido el partido, el propio Wilber Rentería dijo en Tigo Sports: “No es un secreto que jugar en el Lito es otra cosa, jugar también en estos campos sintéticos es un poco complicado, pero bueno, tenemos que adaptarnos a eso, es lo que tenemos, es lo que hay. No hay que sacar excusas, sino que aportar lo mejor y dar una buena versión”.

Con el empate 0-0 entre el Puerto y la Liga, los rojinegros registran 7 puntos en cuatro partidos y los naranjas tienen cuatro unidades, después de cuatro presentaciones.

