Entrenador del Puntarenas FC extraña hasta un ritmo de baile por jugar fuera de casa

Puntarenas FC tuvo que recibir a Liga Deportiva Alajuelense fuera del estadio Lito Pérez porque su casa solo está habilitada para partidos sin presencia de público. Tras empatar 0 a 0 con los rojinegros, el entrenador porteño César Alpízar detalló todo lo que le hace falta de su sede habitual y hasta mencionó un ritmo de baile muy característico de la afición naranja.
“Este fue un partido de tú a tú, pero para nosotros es difícil jugar de ‘visita’ sin nuestra gente y nuestra afición. Es complicado no tener la sensación de contar con nuestra gente, la samba, el clima, nuestro estadio. Ha sido complicado, lo venimos acarreando desde el torneo pasado”, indicó Alpízar en rueda de prensa.
El timonel también hizo hincapié en que tuvieron la posibilidad de dejar tendido al cuadro manudo.
“Hay que ajustar detalles, pudimos haber salido con la victoria, propusimos desde el primer minuto, aunque nuestro portero sacó algunas jugadas apremiantes. Tuvimos oportunidad para irnos arriba en el marcador antes que ellos”, añadió.
Alpízar dio su apreciación sobre lo que puede implicar un campeonato más corto, con solo 10 equipos en lugar de los 12 habituales.
“Lo dije antes de que iniciara el torneo, iba a ser complicado para todos los equipos, el ser solo 10 permitió que todos se reforzaran bien. Ya se demostró que cualquiera le puede ganar a cualquiera”, opinó.
LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez fue muy sincero al decir qué le falta hoy a Alajuelense
Tal y como hace en las comparecencias de prensa, el técnico porteño insiste en que están para grandes cosas, pese a que de momento el inicio es más bien tímido, con cuatro puntos en cuatro partidos.
“Si no tenemos la convicción de competir por un torneo, entonces no tendríamos un norte fijo. El objetivo siempre va a estar, que es clasificar y ser campeones. El equipo no ha desentonado, pero no hemos encontrado los marcadores que queremos; sin embargo, hemos demostrado que salimos a la cancha a proponer. Estamos más cerca del éxito, de ganar, que de hacerlo mal. Logramos solvetnar un bache que traíamos, que eran los segundos tiempos”, afirmó.