Vea el gol con que El Salvador le dio tremenda jaqueca a Guatemala (y hasta a Panamá)

Empezó la última ronda de la eliminatoria mundialista de Concacaf y el grupo A está de cabeza, con El Salvador como líder con 3 puntos, seguido por Panamá y Surinam con una unidad y Guatemala aún no puntúa.

Todo pasó en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. Ahí, los chapines terminaron con tremenda jaqueca, con réplica en Panamá tras su empate contra Surinam.

Un gol de Harold Osorio al minuto 79 le dio la victoria a la Selección de El Salvador (0-1) ante su similar de Guatemala.

La primera parte estuvo marcada por el juego de ambas escuadras, pero sin llegadas claras.

El Salvador sumó tres puntos en su visita a Guatemala, en la eliminatoria mundialista. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Fue en la segunda mitad cuando El Salvador tomó la iniciativa y sacó provecho de su primer tiro de esquina, cobrado por Nathan Ordaz, quien mandó un centro preciso al área que Harold Osorio conectó para rematar a bocajarro y mandar el balón al fondo de la red.

Guatemala intentó reaccionar y estuvo a punto de empatar el encuentro en el minuto 90+1, cuando el exbrumoso Darwin Lom sacó un remate con la derecha que el portero salvadoreño Mario González desvió de manera espectacular para mantener su arco en cero.

El arquero cuscatleco fue “Super Mario”, con cinco atajadas clave para el resultado final.

Por su parte, Harold Osorio estuvo cerca de conseguir un doblete al minuto 90+3, pero su disparo de zurda se fue desviado por poco.

La “Selecta” recibirá a Surinam el próximo lunes, mientras que Guatemala visitará a Panamá en un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones en la búsqueda de la clasificación al Mundial.