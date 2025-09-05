Puro Deporte

Vea el gol con que El Salvador le dio tremenda jaqueca a Guatemala (y hasta a Panamá)

El Salvador ganó en Guatemala y marcha líder del grupo A en las eliminatorias de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

Empezó la última ronda de la eliminatoria mundialista de Concacaf y el grupo A está de cabeza, con El Salvador como líder con 3 puntos, seguido por Panamá y Surinam con una unidad y Guatemala aún no puntúa.








