Puro Deporte

El adiós de Messi en eliminatorias: Goles, muchas lágrimas e incógnita para el Mundial

Lionel Messi marcó dos de los tres goles de Argentina ante Venezuela en el Monumental

EscucharEscuchar
Por AFP , Fanny Tayver Marín, y La Nación / Argentina / GDA

El astro Lionel Messi, estrella de la selección de Argentina, anotó dos goles este jueves en su último partido oficial en su país por eliminatorias, ovacionado por unos 80.000 espectadores en el estadio Monumental, en una noche emotiva que incluyó el triunfo de la Albiceleste por 3-0 sobre Venezuela.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lionel MessiArgentinaVenezuelaEliminatoria MundialistaMundial 2026
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.