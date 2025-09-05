El adiós de Messi en eliminatorias: Goles, muchas lágrimas e incógnita para el Mundial

El astro Lionel Messi, estrella de la selección de Argentina, anotó dos goles este jueves en su último partido oficial en su país por eliminatorias, ovacionado por unos 80.000 espectadores en el estadio Monumental, en una noche emotiva que incluyó el triunfo de la Albiceleste por 3-0 sobre Venezuela.

Messi (39 y 80) y Lautaro Martínez (75) anotaron los goles para el triunfo de Argentina, clasificada hace rato para el Mundial de 2026, mientras que Venezuela tendrá una última oportunidad para acceder a la repesca en la última fecha de la clasificatoria.

Con Argentina libre de urgencias, los focos estuvieron puestos sobre Messi, que a los 38 años se despidió entre lágrimas de su último encuentro en casa por eliminatorias.

“Muchas emociones. Viví muchas cosas en esta cancha. Buenas, no tan buenas. Siempre es una alegría jugar en Argentina delante de nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz. Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé.

Lionel Messi hizo un doblete en su último partido en eliminatorias. (JUAN MABROMATA/AFP)

”Durante muchos años se hablaron muchas cosas, me quedo con todo lo bueno que hicimos. Que lo intentó, que no consiguió consagrarse. Y después pudimos”, manifestó Lionel Messi invadido por la nostalgia.

Además, dejó todo en incertidumbre, porque tiene claro algo: “Voy día a día, partido tras partido, muchísimas seguidillas. Volví, me volví a resentir. Pude jugar tres partidos seguidos.

”Ir día a día. Sí está claro que era el último por los puntos acá. Intentando día a día sentirme bien. Ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien disfruto. Si no estoy bien, no la paso bien y prefiero no estar”, manifestó con mucha sinceridad.

Fue una noche distinta y especial. Cuando el árbitro Piero Maza señaló el final del partido, el estadio quedó en penumbras.

Mientras se dio un espectáculo de fuegos artificiales, todos los jugadores fueron saludar a Lionel Messi.

La “Pulga” levantó los brazos y aplaudía. Agradecía. Volvía a levantar ambos brazos. Era su despedida. En el palco también aplaudía su mamá, Celia.

El capitán campeón del mundo en Qatar 2022 confirmó que ante la Vinotinto fue su último partido por eliminatorias sudamericanas, por lo que no estará el martes en Guayaquil contra Ecuador, en la decimoctava y última fecha.

“(Lionel) Scaloni decidió que descanse, vengo de una lesión y preferimos evitar ese viaje”, dijo el ídolo argentino.

Messi no ha confirmado su participación en el Mundial 2026, aunque volvió a advertir que “voy partido tras partido”.

“Faltan nueve meses, que pasan rápido y a la vez es un montón. Terminaremos la temporada (con Inter Miami), después tendré seis meses para ver cómo me voy sintiendo”, citó Lionel Messi.

Lionel Messi se mostró muy conmovido en el partido entre Argentina y Venezuela. (LUIS ROBAYO/AFP)

Las gracias eternas

Desde varias horas antes, miles de aficionados peregrinaron hacia el Monumental, ansiosos por ver acaso por última vez en suelo argentino a Messi.

“Apenas entré me dieron escalofríos, es la primera vez que vengo”, reconoció Beliz Keila, de 17 años, a la AFP, en el ingreso al estadio.

“Es la primera vez que veo a mi ídolo. Nací y crecí con él, lo vi debutar en 2006 y ahora puedo despedirlo. Es una mezcla de sensaciones. Por un lado, la felicidad de poder verlo, y por otro (estoy) partido al medio de la tristeza de que se nos va despidiendo”, expresó Benjamín Guillou, un diseñador gráfico de 28 años que viajó desde Tucumán (norte).

El crack había anticipado su viaje a Buenos Aires con toda su familia por tratarse de una jornada especial, cuando expresó que “será un partido muy especial para mí, porque va a ser el último por eliminatorias”.

Messi ingresó un rato antes para el calentamiento, recibió una ovación y no pudo evitar las lágrimas de emoción antes del encuentro, con banderas de agradecimiento y un grupo de bombos que conformaban las letras para armar su nombre.

“Gracias por todo mi capitán”, rezaba una de las banderas más grandes dedicadas al 10 albiceleste.

Con dos décadas de trayectoria en la selección nacional, Messi es el futbolista con más presencias (193) y máximo goleador (113 tantos), y también es el jugador con más participaciones en la clasificatoria de la región, con 71 cotejos y máximo artillero (35).

Su estreno en la ruta mundialista fue el 9 de octubre de 2005, ante Perú (2-0), en el Monumental, pero su primer gol por este certamen fue tres años después, ante Uruguay (2-1), en camino a Sudáfrica 2010, mientras que el último festejo en casa fue este jueves con un doblete ante Venezuela.

El último baile eliminatorio

La última noche de Messi por eliminatorias sudamericanas fue un concierto acorde con su jerarquía, en el que anotó un doblete, ayudado por un equipo que colaboró con creces, y una participación en el gol restante.

Venezuela opuso una defensa de cinco hombres, pero la barrera diseñada por Fernando Batista no alcanzó para evitar un control hegemónico de los campeones del mundo, que tuvieron el 76% de posesión del balón y totalizaron 17 remates a la valla de un Romo convertido en figura a pesar de los tres tantos recibidos.

Messi, conductor a cargo, generó la primera ocasión clara a los 3 minutos, que terminó con un derechazo de Julián Álvarez tapado por Romo, luego el capitán exigió al portero vinotinto con un zurdazo colocado, y antes del final del primer tiempo, Álvarez recibió por derecha y asistió a Messi, que definió con toque suave ante la salida del portero.

Intentó mejorar Venezuela con los ingresos de Soteldo y Martínez, pero nada alteró el dominio local, que liquidó el cotejo cerca de la media hora, en una acción que inició Messi y terminó con el centro de Nico González para el cabezazo de Lautaro Martínez.

Cinco minutos después, De Paul abrió juego por la derecha, Almada encontró espacio y tocó hacia el medio para la llegada de Messi, que definió para el 3-0 definitivo, para que en el estadio resonara el grito de “dale campeón, dale campeón”, en una noche de fiesta para Argentina, la jornada inolvidable de su estandarte.

En la última fecha, a jugarse el martes 9, Argentina visitará a Ecuador, mientras que Venezuela será local ante Colombia en Maturín.

Alineación de Argentina

Argentina: Damian Martinez - Nahuel Molina Lucero (Giuliano Simeone 81), Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Nicolás Otamendi - Lionel Messi (cap), Thiago Almada (Nicolas Paz 81), Franco Mastantuono (Nicolás González 63), Leandro Paredes (Exequiel Palacios 74), Rodrigo De Paul - Julián Álvarez (Lautaro Martínez 74). DT: Lionel Scaloni.

Alineación de Venezuela

Venezuela: Rafael Romo - Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Jon Aramburu, Miguel Zarate (Yeferson Soteldo 56) - Jefferson Savarino (Leonardo Flores 67), Tomás Rincón (cap) (Jorge Luis Yriarte Gonzalez 46), Christian Makoun, Cristian Cásseres Jr, Eduard Bello (John Murillo 81) - José Salomón Rondón (Jose Andres Martinez 56). DT: Fernando Batista.