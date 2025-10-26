Vea el emotivo reencuentro entre Keylor Navas y James Rodríguez (como en el Real Madrid)

Keylor Navas y James Rodríguez no se quedaron con las ganas de cruzar palabras, darse un abrazo y hasta intercambiar camisas recién finalizado el partido entre León y Pumas (1-1), en la jornada 15 de la Liga MX.
Los focos de atención estaban puestos sobre el costarricense y el colombiano, quienes años atrás fueron compañeros en el Real Madrid. Y allí se hicieron muy buenos amigos.
Así que no querían desaprovechar la oportunidad de estar frente a frente como antes, como en esos viejos tiempos que marcaron la vida de ambos.
El tiempo pasa, pero esa amistad forjada entre 2014 y 2019 entre Keylor Navas y James Rodríguez sigue. Y vaya que tienen historia juntos: tres Champions League, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, una Liga y una Supercopa de España.
