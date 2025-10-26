Vea el emotivo reencuentro entre Keylor Navas y James Rodríguez (como en el Real Madrid)

Keylor Navas y James Rodríguez capturaron la atención luego del partido entre León y Pumas.

Keylor Navas y James Rodríguez no se quedaron con las ganas de cruzar palabras, darse un abrazo y hasta intercambiar camisas recién finalizado el partido entre León y Pumas (1-1), en la jornada 15 de la Liga MX.

Los focos de atención estaban puestos sobre el costarricense y el colombiano, quienes años atrás fueron compañeros en el Real Madrid. Y allí se hicieron muy buenos amigos.

LEA MÁS: Buen juego de Keylor Navas; pésimo resultado para Pumas y León

Así que no querían desaprovechar la oportunidad de estar frente a frente como antes, como en esos viejos tiempos que marcaron la vida de ambos.

El tiempo pasa, pero esa amistad forjada entre 2014 y 2019 entre Keylor Navas y James Rodríguez sigue. Y vaya que tienen historia juntos: tres Champions League, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, una Liga y una Supercopa de España.

LEA MÁS: Vea el gol que León le hizo a Keylor Navas y a Pumas fallando un penal y anotando otro (videos)

¡Emotivo encuentro! 🫂



James Rodríguez y Keylor Navas se fundieron en un abrazo tras el León vs. Pumas. 🇨🇴🇨🇷



Los amigos que te deja el futbol. 👏 pic.twitter.com/ZJyMdV0MbH — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 26, 2025

Y un día, James Rodríguez y Keylor Navas se reencontraron en la Liga MX 🤝🇨🇴🇨🇷



Se dieron un gran abrazo e intercambiaron camisetas. Sonríe el madridismo al ver esta imagen 🥲🤍 pic.twitter.com/YjYAimcB0k — AS México (@ASMexico) October 26, 2025

James Rodríguez intercambió camiseta con Keylor, su excompañero del Real Madrid, además, se quedó con la de su paisano, Álvaro Angulo



📹: @PacoVela14 pic.twitter.com/zwJrNe4yaD — MedioTiempo (@mediotiempo) October 26, 2025

Que le hubieran dicho a una persona si hace 10 años les dijera que James Rodríguez y Kaylor Navas jugarían en contra en el estadio León…..? 🥹 pic.twitter.com/drGFgReIwz — Fiorella Battaglia (@FioreBattaglia) October 26, 2025