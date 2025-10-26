Puro Deporte

Vea el emotivo reencuentro entre Keylor Navas y James Rodríguez (como en el Real Madrid)

A Keylor Navas y James Rodríguez les dio gusto saludarse, cruzar palabras y algo más

Por Fanny Tayver Marín
Keylor Navas y James Rodríguez capturaron la atención luego del partido entre León y Pumas.
Keylor Navas y James Rodríguez capturaron la atención luego del partido entre León y Pumas. (Gerardo García / Soyfiera.com/Gerardo García / Soyfiera.com)







